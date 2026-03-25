Crimen que conmocionó Talcahuano: Cinco nuevos detenidos por brutal ataque que mató a Cristóbal Miranda

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Por: Catalina Martínez

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En un nuevo avance de la investigación por el asesinato de Cristóbal Miranda, ocurrido durante la noche de Año Nuevo en Talcahuano, región del Biobío, el OS-9 de Carabineros logró la detención de cinco sospechosos. Entre los capturados hay cuatro adultos y un adolescente de 17 años, quienes quedaron bajo la lupa de la policía en medio del avance de las diligencias por el crimen.

Los sujetos fueron identificados como el adolescente C.A.S.F., además de Benjamín Folch Frield, Agustín Pezo Aguilera, León Flores Basaez y Frank Hengst Salas. De acuerdo con la investigación, todos ellos tendrían algún grado de participación o vínculo con la violenta agresión que terminó con la vida del joven de 20 años, según detalló CHV Noticias.

Por orden del Juzgado de Garantía de Concepción, efectivos de Carabineros de Chile realizaron una serie de allanamientos que terminaron con las capturas en San Pedro de la Paz y Concepción. De acuerdo a lo detallado por Emol, los cinco sospechosos fueron trasladados durante la mañana a tribunales para enfrentar el control de detención, donde fueron presentados como presuntos autores ejecutores del ataque.

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Las capturas se produjeron después de que la familia de Cristóbal Miranda decidiera ampliar la querella por homicidio calificado y solicitara a la Fiscalía avanzar con la formalización de los cinco sospechosos vinculados a la fatal golpiza que terminó con la vida del joven.

En la causa ya hay otros dos imputados, quienes permanecen actualmente en prisión preventiva. Se trata de Luciano Gutiérrez y Agustín Saavedra, de 19 y 20 años, quienes fueron formalizados en enero como coautores del homicidio calificado, el cual se habría cometido con alevosía y premeditación

El brutal ataque

Recordemos que, durante la madrugada del 1 de enero, cerca de las 03:30 horas, Cristóbal Miranda fue brutalmente atacado por un grupo de sujetos en el sector de Espacio Marina, en Talcahuano. 

La golpiza —propinada con pies y puños— lo dejó con lesiones gravísimas y en riesgo vital, por lo que fue trasladado de urgencia a la Clínica Biobío. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su muerte a los dos días del terrible episodio.

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