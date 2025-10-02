Caso Ronald Ojeda: Fiscalía evalúa extradición de líder chavista por crimen de exmilitar venezolano

Durante este jueves 2 de octubre, el fiscal regional sur de la capital, Héctor Barros, advirtió con firmeza que se mantiene abierta la opción de solicitar la extradición de Diosdado Cabello, considerado la segunda figura más influyente del régimen venezolano, debido a su presunta implicancia en el encargo del asesinato del exteniente Ronald Ojeda.

Recordemos que el homicidio de Ojeda fue perpetrado por integrantes del Tren de Aragua y actualmente está siendo investigado bajo la dirección del fiscal Héctor Barros. En el marco de esta indagatoria, ya han surgido antecedentes que apuntan a una eventual conexión del gobierno venezolano con el crimen.

“En este caso en particular han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno (de Venezuela). Particularmente, quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello“, sostuvo el fiscal Barros en entrevista con 24 Horas.

“Perseguiremos a quien corresponda”

En ese contexto, el persecutor aseguró que no se descarta pedir la extradición de Cabello. Eso sí, aclaró que “de acuerdo a la constitución venezolana, la extradición no existe en su país (...) También se podría pedir (extradición) respecto de él (Diosdado Cabello), en la medida en que nosotros sigamos avanzando en la investigación, o sea, que los antecedentes que ya tenemos puedan robustecerse un poco más para efecto de llegar a esa situación. Nosotros perseguiremos a quien corresponda y en el país en que esté".

“En este caso, en particular, existen antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello. Lo que pasa es que lo que requerimos es un estándar superior para efecto de poder formalizar. Si tengo dudas si es un crimen político o no, jamás", indicó Barros.

En cuanto al vínculo del líder chavista con el crimen del exteniente venezolano, Barros añadió que “lo hemos sostenido desde el primer momento. Hicimos un análisis con todos los antecedentes y todos los casos anteriores y posteriores, pero este, claramente, tiene un perfil político”.

“Secuestran a una persona caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones, que jamás había ocurrido en este país, nunca pidieron un rescate por la víctima y el Tren de Aragua jamás había tomado secuestrada a una persona sin pedir rescate para luego asesinarla, enterrarla y enterrarla bajo cemento para que el cuerpo nunca sea encontrado", concluyó el fiscal.