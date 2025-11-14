En televisión, digital y radio: la cobertura en 360 que tendrá el 13 para las elecciones

Como es costumbre para los grandes eventos noticiosos de Chile y el mundo, el 13 tendrá una amplia cobertura para lo que serán las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo, con una transmisión que partirá a las 05:50 AM y bajo el rótulo “Tú decides”. Una cobertura que será en 360, incluyendo todas las plataformas, es decir, televisión, digital y radio.

En materia de televisión, Claudio Villavicencio, director del departamento de prensa del 13, enfatiza que “como en el último tiempo lo hemos estado haciendo en el canal, en la cobertura de elecciones tendremos distintas ofertas programáticas a lo largo del día dependiendo de las necesidades y gustos que tenga la gente según los horarios”.

De esta manera, a las 05:50 AM comenzará “Teletrece AM”, con Natalia López y Francesco Gazzella, para luego emitir un especial del matinal “Tu día”, desde las 7:45 horas y con todo el panel liderado por sus conductores Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

A las 13:00 horas será el turno de “Teletrece tarde”, con Mónica Pérez e Iván Valenzuela, mientras que a las 3 de la tarde habrá un capítulo de elecciones de “La tarde es nuestra”. Éste tendrá varias sorpresas, destacando que su transmisión, con Chantal Aguilar y Alfonso Concha, se realizará desde el principal centro de votación de Chile: el Estadio Nacional.

A las 5 arribará “Tú decides PM”, con Ramón Ulloa, Soledad Onetto e Iván Valenzuela, con el cierre de mesas, proyecciones, primeros cómputos y análisis varios. Estarán también Axel Callís y Cristián Valdivieso en esta etapa de la transmisión.

En “Teletrece central”, con Soledad Onetto y Ramón Ulloa, habrá un completo resumen de la jornada de elecciones, para en el bloque prime tener una versión estelar de “Mesa central”, con Iván Valenzuela y panelistas como Kike Mujica, Angélica Bulnes, Axel Callís y Cristián Valdivieso. Sobresaldrán los primeros balances de la jornada y proyecciones varias con resultados ya 100% confirmados.

A la transmisión del 13 de este 16 de noviembre se sumará el canal de noticias 24/7, T13 En Vivo, con información, programas y despachos en vivo durante todo el día. De hecho, entre las 7:45 AM y las 13:00 horas, T13 en Vivo irá paralelo a “Tu día” con cobertura del departamento de prensa de las votaciones. Ello, a la vez que también cabe mencionar que toda la cobertura del 13 para estas elecciones se podrá ver en 13Go.

En materia digital, sobresaldrá el portal T13.cl, en donde habrá una cobertura minuto a minuto de los hechos más relevantes de la jornada electoral y también de la antesala: ya está disponible el buscador de candidatos para quienes aún no deciden su voto en las parlamentarias y un completo set de artículos que apuntan a entregar datos útiles, como los horarios en que se reciben votos o dónde está ubicada su mesa. Durante ese día, además, la cobertura irá de la mano con los periodistas desplegados en terreno para la transmisión y se tendrá disponible el explorador de resultados con el detalle por comuna de cada conteo.

Finalmente, en materia de radios, este año Tele13 Radio y Radio 13C se unirán como centro de la información, con sus programas y figuras haciendo una transmisión simultánea por el 103.3 FM, la 102.1 FM, Tele13Radio.cl y Radio13c.cl Todo el proceso electoral se podrá seguir durante el domingo junto a Iván Valenzuela, Consuelo Saavedra, Ramón Ulloa, Soledad Onetto, Kike Mujica, Angélica Bulnes, Paula Comandari y un gran equipo de analistas y panelistas.