Fraude al fisco, denuncia anónima y una defensa frontal: El complejo escenario que enfrenta Camila Flores

La senadora de RN, Camila Flores, se encuentra una vez más en el ojo de la polémica tras destaparse una investigación en su contra, a raíz de una denuncia por delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco, confirmada por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

De acuerdo con lo informado por BiobioChile, fue en octubre de 2025, cuando Flores se desempeñaba todavía como diputada, que el Ministerio Público recibió una acusación anónima, la cual fue informada al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Ahora, según un comunicado de la Fiscalía revelado por el citado medio, el caso se encuentra en manos de la Unidad Regional Anticorrupción, mientras que las diligencias operativas están siendo ejecutadas por el OS9 de Carabineros, las cuales se mantienen bajo reserva con el fin de asegurar el éxito de la investigación.

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¿Qué es la “cuota flores”?

El caso se originó a partir de información que sugiere eventuales manejos irregulares de recursos estatales y pactos asociados a remuneraciones. En respuesta, la Fiscalía activó una serie de actuaciones, entre ellas la recopilación de testimonios de personas vinculadas al círculo de la legisladora.

En conversación con T13, un excolaborador de Camila Flores reveló: “Este mecanismo al que incluso los propios trabajadores del Congreso han denominado informalmente como ‘la cuota Flores’ consiste en lo siguiente: a trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada una parte significativa de sus sueldos en efectivo”.

A lo anterior, se suman conversaciones de WhatsApp contenidas en la investigación, reveladas por el citado medio, donde se daría cuenta del eventual mecanismo y coordinación con la que se hacía entrega del dinero.

“Hola (…) cuando pueda llámeme, por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina”, escribió en uno de los intercambios la secretaria del equipo, Yolanda Olfos. Ante eso, el testigo respondió: “Hola, no hay problema. Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo”.

En tanto, otra serie de mensajes hace alusión a los montos pactados en relación a los sueldos. “¿Cuánto saca líquido?”, interpeló Olfos en la conversación, a lo que la otra persona contesta: “En febrero $1.550.851”. Por su parte, la secretaria explica: “La diputada necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono. ¿Qué dice?”.

Las millonarias implicaciones tras la denuncia

Fuentes vinculadas al caso apuntan a que la eventual operatoria habría generado un posible daño fiscal que bordearía los $300 millones, a costa de un sistema de cobros que se habría sostenido en el tiempo con carácter reiterado entre 2018 y 2025.

Uno de los casos más llamativos detectados durante la investigación, es el de un trabajador que habría terminado entregando de manera recurrente cerca de $1,8 millones en efectivo, a pesar de que figuraba con un sueldo que superaba los $2,6 millones al mes.

Las pesquisas apuntan a que los montos no eran entregados directamente por cada funcionario. Según el documento, esa labor recaía en Yolanda Olfos, quien habría organizado el retiro y posterior recepción del dinero. Su intervención, agrega el texto, era necesaria porque las sumas debían obtenerse en efectivo, ya que los límites de los cajeros impedían extraerlas de una sola vez.

La respuesta de Camila Flores a las acusaciones

Tras estallar la controversia y las fuertes acusaciones en su contra, la senadora Flores salió al paso y, a través de un comunicado consignado por T13, se defendió. "Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso", afirmó.

Dentro de esa línea, aclaró que "colaboraré plenamente con la justicia, entregando todos los antecedentes que sean requeridos, ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento".

Por otro lado, en cuanto a la investigación por eventual fraude al fisco, aseguró que “no conozco aún los detalles de la denuncia ni su origen, atendido además el carácter reservado de la misma".

Al final, Camila Flores hizo hincapié en que "se trataría de una denuncia anónima, en el marco de la cual ya se han realizado diligencias que involucran a terceros. Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida".

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