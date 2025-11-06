¡Tocó una fibra sensible! Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros

Durante su más reciente intervención en el programa Sin Filtros, la diputada y candidata a senadora, Camila Flores, protagonizó un fuerte encontrón con el candidato a diputado, Rodrigo Rettig.

“¿Por cuántos colegios pasaste antes de llegar a colegio público?”, fue la pregunta de la parlamentaria. “Por dos colegios”, le respondió Rettig. “¿Y por qué te echaron?”, cuestionó Flores, quien parecía conocer la respuesta.

Frente a eso, el panelista sinceró una delicada realidad. “Mire, me echaron de los colegios porque mi madre tenía problemas de adicción. Yo tenía 11 años y me echaron de ese colegio, porque yo tenía un conflicto familiar como miles de familias tienen y usted me quiere achacar ahora que el problema de mi madre, que está en el cielo...”, alcanzó a decir, cuando fue interrumpido por la diputada.

Tensión en el set

“No, yo no tengo nada que ver con su familia, lo que pasa es que usted dice que llegó al colegio público porque quiso, pero llegó ahí porque no tenía otra opción”, sentenció Flores.

“Oiga, usted hágase cargo de la fibra emocional que me tocó. Yo me tengo que calmar, porque usted me está tocando una fibra emocional muy fuerte y está haciendo un ataque emocional artero. No puedo creer que sus asesores le quieran sacar en cara a Rodrigo Rettig que lo echaron de dos colegios producto de los problemas que tenía mi madre, que en paz descanse”, emplazó Rettig.

“No se victimice. La ‘vístima’ conmigo, no”, relativizó la legisladora, ante lo que el candidato al parlamento finalmente explotó diciendo: “¡Tú me tocaste la fibra emocional! ¡Hazte cargo!”.

Ante el tenso ambiente, Gonzalo Feito, conductor del espacio, pidió poner en silencio a los panelistas y quiso explicar que Rettig no había entendido la pregunta formulada por Camila Flores.

Visiblemente molesto, el aludido terminó por pararse y dejar el estudio. “Que les vaya bien, yo no vuelvo más acá. Por respeto a mi madre, yo me voy”, afirmó. Tras esto, Flores intentó excusarse diciendo: “Yo le hice una pregunta muy clara y él se la tomó a la personal”.

Rechazo en redes sociales

El fragmento del tenso cruce de palabras se viralizó de inmediato en redes sociales. Los comentarios, en su mayoría, apuntaron contra la intención de Camila Flores al poner sobre la mesa una situación personal tan delicada como “arma” en medio del debate.

“INSISTO @Cami_FloresO es la política #chilena más desagradable, sin fundamentos ni argumentos, simplona, penca, básica, flaite, ordinaria, orgullosa de su ignorancia como si fuera un mérito”, “@Cami_FloresO te llenas la boca hablando de familia, de meritocracia y de los valores chilenos pero una vez más muestras el bodrio de persona que eres, porque cuando el de adelante es un oponente no importa la familia, ni sus circunstancias”, criticaron algunos usuarios.

“@Cami_FloresO dice q Rodrigo entró a la educación publica porque "no le quedo otra", no como ella, que entro a esos colegios porque "no tenia dinero". Cual es la diferencia? Rodrigo tenia padres adictos y cesantes q no podían pagar una mensualidad, o sea, tampoco tenian plata xd”, “Creí que todos ya tenían asumido que Camila Flores es una mala persona, pero así mala de adentro” y “@Cami_FloresO cuando uno piensa que no puedes ser peor persona, te encargas de corregirnos, no sé cómo puedes ser tan desgraciada y tocar un tan tema sensible para alguien, da lo mismo quién sea. Tenías la información, no te hagas la de las chacras”, emplazaron otros.