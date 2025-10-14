“En su pu… vida ha ido a una marcha”: Panelista de Sin Filtros dejó la escoba con fuertes dichos contra el PC

Panelista de Sin Filtros dejó la grande en redes sociales

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast y elñ momento con Matthei

¿Un alto al fuego? Kast y Matthei protagonizaron comentado momento por “bots”
Jeannette Jara protagonizó dos lapsus durante debate

“¡Ahí va a dar para otro meme!”: Jeannette Jara sacó risas con “autobullying” en pleno debate
Aníbal Mosa le manda recado a Arturo Vidal por la Kings League.

¡Está advertido! Aníbal Mosa alza la voz por participación de Arturo Vidal en Kings League
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue sumando! Tomás Barrios tiene buen debut en Challenger de Curitiba
¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?

¡Destapan insólito motivo personal! ¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?
La crítica de Aníbal Mosa a Pablo Milad por La Roja.

¿Estás de acuerdo? Aníbal Mosa habla sobre la designación del nuevo DT de La Roja
Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

¡Un gran inicio! Alejandro Tabilo tiene un gran debut en tierras italianas
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Se cierra el Planeta Gol! Humberto Suazo pone fecha a su retiro del fútbol profesional
Abogada de la familia de Julia Chuñil reaccionó a dichos de Fiscal Regional

¡La tildó de ignorante! Abogada de familia de Julia Chuñil reaccionó a recientes dichos de la fiscal regional
Joven de 19 años continua desaparecida tras salida con hombre de 45

Hermana sinceró terrible teoría: Joven de 19 años desapareció tras cita con hombre de 45 en Santiago

Durante su intervención en el programa Sin Filtros, el periodista y aspirante a diputado por el PDG, Javier Olivares, dejó la grande al respaldar el derecho a protestar, al mismo tiempo que lanzó un duro mensaje contra el Partido Comunista.

“Las personas tenemos todo el derecho a protestar, pero no de la manera que les gusta a ustedes: con la molotov, con el fuego, quemando iglesias”, fue el comentario a la vena del comunicador que sacó ronchas en el estudio. 

La réplica no se hizo esperar: Eric Campos, sindicalista y secretario general de la CUT, fue el primero en alzar la voz. “No, no, no, a los comunistas no nos gusta tirar molotov ni nada de eso. Estás muy equivocado”, replicó el panelista habitual del espacio. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Olivares hizo oídos sordos y siguió describiendo las supuestas prácticas del PC. “Entran a los colegios con overoles blancos, le lanzan bombas molotov a carabineros, y otras cosas que los comunistas hacen constantemente”, sentenció. 

¡Estás mintiendo! Los comunistas no protestamos con molotov”, contrarrestó Campos. “Por eso es realmente importante que el 16 de noviembre no se puede votar por Jara. ¡Listo!”, exclamó el candidato a diputado. 

Redes sociales reaccionan 

Para sorpresa de nadie, los polémicos dichos de Javier Olivares no solo incomodaron al panel de izquierda de Sin Filtros, sino que también provocó una avalancha de críticas en redes sociales.  

El fragmento del tenso momento, publicado en la cuenta de X del programa, se llenó de comentarios negativos hacia el periodista. “Jaja que tiene que ver el PC ? Que el aweonao de Olivares me lo explique. Qué liviandad y poca seriedad en sus afirmaciones, de verdad el nivel de representantes en la derecha es realmente paupérrimo”, “Javierito es tan aweonaito que habla estupideces ya que en su puta vida nunca ha ido a una marcha el pajarón culiao” y “Ese es el referente? Javier Olivares? Tan bien cagaos del mate para escuchar a semejante mequetrefe... Su opinión es propaganda”.

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast y elñ momento con Matthei

¿Un alto al fuego? Kast y Matthei protagonizaron comentado momento por “bots”
Jeannette Jara protagonizó dos lapsus durante debate

“¡Ahí va a dar para otro meme!”: Jeannette Jara sacó risas con “autobullying” en pleno debate
Aníbal Mosa le manda recado a Arturo Vidal por la Kings League.

¡Está advertido! Aníbal Mosa alza la voz por participación de Arturo Vidal en Kings League
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue sumando! Tomás Barrios tiene buen debut en Challenger de Curitiba
¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?

¡Destapan insólito motivo personal! ¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?
La crítica de Aníbal Mosa a Pablo Milad por La Roja.

¿Estás de acuerdo? Aníbal Mosa habla sobre la designación del nuevo DT de La Roja
Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

¡Un gran inicio! Alejandro Tabilo tiene un gran debut en tierras italianas
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Se cierra el Planeta Gol! Humberto Suazo pone fecha a su retiro del fútbol profesional
Abogada de la familia de Julia Chuñil reaccionó a dichos de Fiscal Regional

¡La tildó de ignorante! Abogada de familia de Julia Chuñil reaccionó a recientes dichos de la fiscal regional
Joven de 19 años continua desaparecida tras salida con hombre de 45

Hermana sinceró terrible teoría: Joven de 19 años desapareció tras cita con hombre de 45 en Santiago
La ANFP tiene importante deuda.

Colo Colo y la U los que más sufren: los millones que pagarán los clubes por culpa de la ANFP
Leandro Fernández U de Chile.

Otro mazazo: Conmebol castiga a U de Chile y a Gustavo Álvarez con importantes multas
Fernando Ortiz en Colo Colo.

Sonríe Ortiz: Colo Colo recupera dos jugadores claves para el partidazo ante Coquimbo Unido
Michael Clark acusa a Colo Colo.

"Culpa de Colo Colo": Michael Clark estalla por noticias que buscan desestabilizar a la U
Gustavo Álvarez U de Chile

"Seamos serios": Gustavo Álvarez estalla y pierde la paciencia ante supuesta salida de la U 
Universidad de Chile celebra una importante victoria ante Palestino.

¡No se rinden! Universidad de Chile gana y sigue a la caza de Coquimbo Unido
Fiscal responde a críticas por investigar a familia de Julia Chuñil

“No es posible descartar ni afirmar”: Fiscal rompe el silencio tras críticas por investigar a familia de Julia Chuñil
José Antonio Kast aplaudió postura sobre "parásitos" del Estado

¡Tiró un palo a filas del Gobierno de Piñera! Kast aplaudió polémica columna sobre “parásitos” del Estado
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

¡Preparan el bombazo! Colo Colo ya tendría en la mira a su próximo fichaje
Serviu del Bíobío bajo investigación tras hallazgo de presunta pornografía infantil

IMPACTO: Serviu del Bíobío en la mira tras incautarse computador con presunta pornografía infantil