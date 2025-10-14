“En su pu… vida ha ido a una marcha”: Panelista de Sin Filtros dejó la escoba con fuertes dichos contra el PC

Durante su intervención en el programa Sin Filtros, el periodista y aspirante a diputado por el PDG, Javier Olivares, dejó la grande al respaldar el derecho a protestar, al mismo tiempo que lanzó un duro mensaje contra el Partido Comunista.

“Las personas tenemos todo el derecho a protestar, pero no de la manera que les gusta a ustedes: con la molotov, con el fuego, quemando iglesias”, fue el comentario a la vena del comunicador que sacó ronchas en el estudio.

La réplica no se hizo esperar: Eric Campos, sindicalista y secretario general de la CUT, fue el primero en alzar la voz. “No, no, no, a los comunistas no nos gusta tirar molotov ni nada de eso. Estás muy equivocado”, replicó el panelista habitual del espacio.

Olivares hizo oídos sordos y siguió describiendo las supuestas prácticas del PC. “Entran a los colegios con overoles blancos, le lanzan bombas molotov a carabineros, y otras cosas que los comunistas hacen constantemente”, sentenció.

“¡Estás mintiendo! Los comunistas no protestamos con molotov”, contrarrestó Campos. “Por eso es realmente importante que el 16 de noviembre no se puede votar por Jara. ¡Listo!”, exclamó el candidato a diputado.

Redes sociales reaccionan

Para sorpresa de nadie, los polémicos dichos de Javier Olivares no solo incomodaron al panel de izquierda de Sin Filtros, sino que también provocó una avalancha de críticas en redes sociales.

El fragmento del tenso momento, publicado en la cuenta de X del programa, se llenó de comentarios negativos hacia el periodista. “Jaja que tiene que ver el PC ? Que el aweonao de Olivares me lo explique. Qué liviandad y poca seriedad en sus afirmaciones, de verdad el nivel de representantes en la derecha es realmente paupérrimo”, “Javierito es tan aweonaito que habla estupideces ya que en su puta vida nunca ha ido a una marcha el pajarón culiao” y “Ese es el referente? Javier Olivares? Tan bien cagaos del mate para escuchar a semejante mequetrefe... Su opinión es propaganda”.