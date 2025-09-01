Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse

Cambio de hora en chile

Por: Paula Osorio

Con la llegada de septiembre, y las fiestas patrias, Chile se alista para el segundo ajuste horario del 2025, el que pondrá fin al horario de invierno y dará paso al esperado horario de verano.

¿Cuándo es el cambio de hora en Chile 2025?

Este mes, el sábado 6 de septiembre, cuando los relojes marquen las 23:59 horas, deberán adelantarse 60 minutos para quedar en las 01:00 horas del domingo 7.

En el caso de Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, la modificación se realizará a las 22:00 horas locales.

💡 La mayoría de los dispositivos digitales (celulares, computadores, tablets y relojes inteligentes) ajustan la hora de manera automática. Sin embargo, en relojes analógicos o aparatos sin conexión a internet será necesario hacerlo manualmente.

¿Dónde no cambia la hora?

Cabe destacar que el horario de verano no aplica en todo Chile. Estas son las zonas que mantienen su horario fijo:

  • Región de Magallanes
  • Antártica Chilena
  • Región de Aysén (desde 2025, tras una consulta ciudadana en la que el 94% de los habitantes optó por no modificar la hora).

Próximo cambio de hora en Chile

El horario de verano se extenderá hasta el sábado 4 de abril de 2026, fecha en la que los relojes deberán atrasarse una hora para volver al horario de invierno.

Consejos para adaptarse al cambio

Expertos en salud advierten que las modificaciones horarias pueden afectar el sueño, el ánimo y la concentración. Para reducir el impacto se recomienda:

  • Ajustar progresivamente los horarios de sueño desde una semana antes.
  • Evitar pantallas brillantes antes de dormir.
  • Priorizar la exposición a la luz natural durante la mañana.
  • Mantener rutinas de alimentación estables.

🌐 Para confirmar la hora exacta en cada región del país, se puede consultar el sitio oficial de la Armada de Chile (Hora Oficial), que entrega la hora y fecha en tiempo real.

