"Me da risa": Caamaño barre el piso con Arturo Vidal por dichos sobre la U y el fútbol chileno

Luego del gran triunfo de la U frente a Estudiantes de La Plata en Argentina, Arturo Vidal celebró la hazaña azul encarando a la prensa que critica constantemente el nivel del fútbol chileno, pero sus dardos no cayeron nada bien al periodista Cristián Caamaño, quien le contestó sin piedad al volante de Colo Colo.

"Les demostramos el año pasado y este año también lo está haciendo la U... Así me gustan los equipos chilenos, sacando la cara afuera. Ahora quiero ver a los periodistas diciendo que el fútbol chileno es malo", fue el potente descargo del 'King', y en Deportes en Agricultura, llegó la réplica de Caamaño.

"Me da risa porque, me imagino, vamos a ir a nuestro quinto Mundial consecutivo... ¿No vamos al Mundial? Hay que decirle a Vidal que la liga chilena, productora de la Generación Dorada, también es productora de los planteles que han quedado fuera de tres mundiales, porque no iremos", arrancó el comunicador.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Es fácil colgarse de una victoria que me conviene para el análisis. Bien que felicitó a la U, imagina no lo hiciera, hablaría muy mal si no felicita a la U, pero establece un análisis porque la U gana dos partidos o Colo Colo llegó a cuartos y que por eso el fútbol chileno es bueno, demostrémoslo para ir a Mundial", disparó.

Y para finalizar, Caamaño insistió en el complejo momento de La Roja y el balompié nacional: "No porque diga algo será verdad, todo tiene un contexto. Hay gente que le caen bien porque las toma en tono simpático, pero hay que analizarla. El contexto es que el fútbol chileno no va a ir a un tercer Mundial".

Te puede interesar: ¡Ojito Almirón!: Destapan la gran falencia en la defensa de Colo Colo esta temporada