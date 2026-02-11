“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

La historia de Dania Correa vuelve a estremecer la opinión pública. A casi dos años del crimen ocurrido en Fiestas Patrias de 2024, comenzaron a salir a la luz nuevos antecedentes sobre el asesinato de la joven de 22 años a manos de su propio padre.

El hecho corresponde a un parricidio que tuvo de escenario la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, que generó conmoción a nivel nacional. Tras cometer el crimen, Pedro Correa, de 60 años, huyó del domicilio donde se produjo el ataque.

Confesó todo por audio

Fue T13 quienes, a través de un reportaje, difundieron los audios enviados por el imputado pocas horas después del ataque, en los que contó con lujo y detalle el asesinato de su hija.

“No, mi hermano. Mira, si yo la tomé del cuello, porque me dio cualquier patá y un palo, ¿cachai o no? Y yo llegué, le dije: ‘no tení que ser falta de respeto’. La tomé del cuello compadre, ¿cachai o no? Y de ahí la tiré a la muralla, hermano", reveló a su yerno.

“Eso es lo que pasó, ¿cachai o no? Hermano. Y ahí como que perdió la conciencia, ¿cachai o no? Se cayó al suelo desmayada, ¿cachai o no, hermano?“, agregó Correa a su escalofriante relato.

Tras el crimen, permaneció durante horas en la casa, como si nada hubiera ocurrido. Luego, tomó una maleta, subió al Fiat de la pareja de su hija y se marchó. No dio explicaciones, bloqueó a su familia y desapareció.

El rastro del vehículo apareció a fines de octubre de 2024, abandonado cerca de un parque de juegos infantiles en San Bernardo. Meses después, en enero de 2025, una llamada cambió el rumbo de la búsqueda: alguien entregó información clave sobre su paradero.

¿Cómo lo encontraron?

Yessenia Correa, hermana de la víctima e hija del imputado, recordó que “ese día se comunicaron con mi hija a su Facebook. Y una persona X que no voy a nombrar, ella le dice, ‘¿Sabes qué? Yo sé dónde está este caballero, él es un asesino, yo necesito comunicarme con ustedes’“.

“Y ahí yo empiezo a hablar con la persona que me dio el dato y me dice: ‘¿Sabes lo que pasa? Que yo sé dónde está, yo he estado con él, yo lo conozco, esto, etcétera’. Yo le dije: ‘¿Estás seguro?’ Me dijo: ‘Sí’”, complementó.

Más tarde, personal de la PDI logró ubicar a Correa en una pieza que arrendaba a una mujer, donde se mantenía oculto desde hacía semanas. De acuerdo con el citado medio, la arrendataria entregó su declaración a la entidad policial.

“Hace como un mes más o menos comencé a arrendar una pieza a un sujeto que me indicó que se llamaba “Juan”. Él se dedicaba a vender bebidas en la feria con un carro de supermercado que yo le facilité. Él siempre era muy callado y pasaba encerrado en su dormitorio (...) De igual forma, quiero hacer presente que yo no sabía qué es lo que este sujeto había hecho, es más, llegó acá por intermedio de un amigo", contó la mujer.

En estos momentos, Pedro Correa se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva y enfrenta una posible condena de larga duración por el delito de parricidio contra su hija Dania.

