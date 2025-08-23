“Es sumamente peligroso”: Autoridades apuntan contra irresponsabilidad de esquiadores tras avalancha

avalancha

Por: Catalina Martínez

Hacia la tarde de este sábado, el centro de esquí La Parva difundió un comunicado para explicar la avalancha que se produjo al mediodía. De acuerdo con lo informado, algunos esquiadores ingresaron a un área no autorizada y provocaron el deslizamiento de nieve, Por suerte, el incidente no dejó personas desaparecidas.

¿Qué dijeron desde La Parva?

"Cerca del mediodía hoy, en la zona de alta -El Muro (Barros Negros)- de La Parva, la cual se encontraba debidamente señalizada como área de no ingreso, uno o varios esquiadores ingresaron y provocaron un gran desprendimiento de nieve", partieron diciendo desde resort invernal.

En esa misma línea, detallaron que "este alud impactó a esquiadores que se desplazaban por un traverse (camino entre pistas) cercana". El comunicado concluyó afirmando que "equipos de seguridad y rescate trabajaron en el lugar para conocer el estado de las personas involucradas y no hubo desaparecidos". 

Alcalde de Lo Barnechea salió al paso

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), también confirmó esos antecedentes en conversación con Meganoticias. "Producto de una irresponsabilidad de dos o tres esquiadores, que se salieron fuera de pista, generaron una avalancha", sostuvo. 

"El llamado es atenerse a las canchas que están establecidas. El esquí fuera de pista es sumamente peligroso, especialmente con toda la nieve que cayó, que está suelta. Estos tres esquiadores que se salen de pista en una zona no señalizada generaron la avalancha", insistió.

