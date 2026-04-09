De película de terror: Auto se detuvo, lanzaron un cadáver y escaparon en pleno corazón de Iquique

Un cuerpo abandonado en medio de una transitada vía de Iquique desató un amplio operativo policial durante la jornada. El hallazgo, ocurrido en horas de alta circulación y a vista de transeúntes, mantiene a la Fiscalía y a Carabineros realizando diligencias para esclarecer cómo llegó el cadáver hasta ese sector de la ciudad.

Según consignó La Cuarta, el hallazgo quedó al descubierto a primera hora de este jueves, cuando un aviso ingresado al Ministerio Público dio cuenta de un cadáver tendido en la calle, en las cercanías de la esquina de San Martín con Amunátegui, en el sector norte de la comuna. A raíz de ello, Carabineros y funcionarios del Equipo ECOH llegaron al lugar para resguardar el sitio e iniciar la investigación.

Más tarde, Daniel Juacida, fiscal (s) del ECOH, hizo una impactante revelación sobre lo ocurrido: el cuerpo fue lanzado a la calle desde un auto. “A partir de las primeras diligencias realizadas en el lugar, se estableció que la víctima habría sido arrojada desde un vehículo que había pasado por el sector”, explicó.

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Detuvieron a un sospechoso

Por otro lado, Juacida detalló que, gracias a una inmediata movilización de funcionarios de Carabineros, tanto el vehículo como el chofer involucrados en el incidente fueron localizados.

Mientras los equipos especializados siguen levantando evidencia tanto en el lugar donde apareció la víctima como al interior del automóvil involucrado, el sujeto prestó declaración con el fin de reconstruir su eventual participación en los hechos.

En tanto, con diversas heridas visibles en su cuerpo, la víctima fue trasladada hasta el Servicio Médico Legal de Iquique para la realización de los peritajes correspondientes. Hasta ahora, las autoridades no han logrado establecer oficialmente su identidad.

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