De película de terror: Auto se detuvo, lanzaron un cadáver y escaparon en pleno corazón de Iquique

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Colombia vs Chile: dónde y a qué hora ver.

Será una final: dónde y a qué hora ver el Colombia vs Chile por la Liga de Naciones Femenina
Presidente de Independiente carga contra U de Chile.

Presidente de Independiente enciende nuevamente la polémica con U de Chile: “Me parece exagerada…”
DT de club chileno renuncia acusando presiones.

DT de reconocido club chileno renuncia acusando presiones de la dirigencia para alinear jugadores: “Me obligan…”
Colo Colo renueva contrato de Diego Ulloa.

No se mueve de Macul: Colo Colo sorprende y renueva silenciosamente a su nueva gran estrella
Claudio Bravo y guiño a Colo Colo en su cumpleaños.

No se olvida de su gran amor: Claudio Bravo festeja su cumpleaños dejándole un guiño grande a Colo Colo
U de Chile vs Ñublense: audios del VAR.

Seguirá dando que hablar: salen a la luz audios del VAR tras polémica en partido de Ñublense vs U de Chile
“Esto es un boicot”: Ministra apunta contra municipios en medio de temores por ajuste en Salud

“Esto es un boicot”: Ministra apunta contra municipios en medio de temores por ajuste en Salud

VIDEO | ¡CELEBRA 43 AÑOS! Recordamos una de las mejores actuaciones de Claudio Bravo
¿Recuerdas el mega apagón de 2025? La millonaria multa con la que la SEC castigó a empresas clave en la masiva falla

¿Recuerdas el mega apagón de 2025? La millonaria multa con la que la SEC castigó a empresas clave en la masiva falla

¡"A llorar a la Iglesia"! ExColo Colo ataca con todo reclamos de Universidad de Chile

Un cuerpo abandonado en medio de una transitada vía de Iquique desató un amplio operativo policial durante la jornada. El hallazgo, ocurrido en horas de alta circulación y a vista de transeúntes, mantiene a la Fiscalía y a Carabineros realizando diligencias para esclarecer cómo llegó el cadáver hasta ese sector de la ciudad.

Según consignó La Cuarta, el hallazgo quedó al descubierto a primera hora de este jueves, cuando un aviso ingresado al Ministerio Público dio cuenta de un cadáver tendido en la calle, en las cercanías de la esquina de San Martín con Amunátegui, en el sector norte de la comuna. A raíz de ello, Carabineros y funcionarios del Equipo ECOH llegaron al lugar para resguardar el sitio e iniciar la investigación.

Más tarde, Daniel Juacida, fiscal (s) del ECOH, hizo una impactante revelación sobre lo ocurrido: el cuerpo fue lanzado a la calle desde un auto. “A partir de las primeras diligencias realizadas en el lugar, se estableció que la víctima habría sido arrojada desde un vehículo que había pasado por el sector”, explicó. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Detuvieron a un sospechoso 

Por otro lado, Juacida detalló que, gracias a una inmediata movilización de funcionarios de Carabineros, tanto el vehículo como el chofer involucrados en el incidente fueron localizados

Mientras los equipos especializados siguen levantando evidencia tanto en el lugar donde apareció la víctima como al interior del automóvil involucrado, el sujeto prestó declaración con el fin de reconstruir su eventual participación en los hechos.

En tanto, con diversas heridas visibles en su cuerpo, la víctima fue trasladada hasta el Servicio Médico Legal de Iquique para la realización de los peritajes correspondientes. Hasta ahora, las autoridades no han logrado establecer oficialmente su identidad.

Te puede interesar: “La mataron, la mataron": Los impactantes detalles de brutal crimen de comerciante hallada muerta en Quinta Normal

NOTAS DESTACADAS

Colombia vs Chile: dónde y a qué hora ver.

Será una final: dónde y a qué hora ver el Colombia vs Chile por la Liga de Naciones Femenina
Presidente de Independiente carga contra U de Chile.

Presidente de Independiente enciende nuevamente la polémica con U de Chile: “Me parece exagerada…”
DT de club chileno renuncia acusando presiones.

DT de reconocido club chileno renuncia acusando presiones de la dirigencia para alinear jugadores: “Me obligan…”
Colo Colo renueva contrato de Diego Ulloa.

No se mueve de Macul: Colo Colo sorprende y renueva silenciosamente a su nueva gran estrella
Claudio Bravo y guiño a Colo Colo en su cumpleaños.

No se olvida de su gran amor: Claudio Bravo festeja su cumpleaños dejándole un guiño grande a Colo Colo
U de Chile vs Ñublense: audios del VAR.

Seguirá dando que hablar: salen a la luz audios del VAR tras polémica en partido de Ñublense vs U de Chile
“Esto es un boicot”: Ministra apunta contra municipios en medio de temores por ajuste en Salud

“Esto es un boicot”: Ministra apunta contra municipios en medio de temores por ajuste en Salud

VIDEO | ¡CELEBRA 43 AÑOS! Recordamos una de las mejores actuaciones de Claudio Bravo
¿Recuerdas el mega apagón de 2025? La millonaria multa con la que la SEC castigó a empresas clave en la masiva falla

¿Recuerdas el mega apagón de 2025? La millonaria multa con la que la SEC castigó a empresas clave en la masiva falla

¡"A llorar a la Iglesia"! ExColo Colo ataca con todo reclamos de Universidad de Chile
VIDEO | ¡Desató feroces reacciones! Mara Sedini evitó dar detalles en medio de críticas por polémico almuerzo de Kast

VIDEO | ¡Desató feroces reacciones! Mara Sedini evitó dar detalles en medio de críticas por polémico almuerzo de Kast
Clemente Huerta se ubica 6° en el Ranking tras el debut de la F4 de Estados Unidos

Clemente Huerta se ubica 6° en el Ranking tras el debut de la F4 de Estados Unidos

¿Se perderá el clásico universitario? Universidad de Chile entrega el parte médico de Eduardo Vargas
chile y el entretenimiento

Estas son las formas de entretenimiento que triunfarán en Chile este año
johnny herrera u de chile

¡Lo cargó con todo! Johnny Herrera apunta al responsable en la derrota de Universidad de Chile
¡De no creer! Extranjeros roban retroexcavadora en plena frontera y terminan detenidos en Colchane

¡De no creer! Extranjeros roban retroexcavadora en plena frontera y terminan detenidos en Colchane
Arturo Vidal justifica sus polémicas en Colo Colo

VIDEO | ¿Próximo destino Colo Colo? Arturo Vidal debuta como DT en club de barrio

¡Le quedan dos balas! Las opciones de La Roja para clasificar al Mundial sub-17
“¿Vienen a conocer Puente Alto?”: Alcalde Toledo dispara contra el Gobierno tras ser excluido de reunión clave en la comuna

“¿Vienen a conocer Puente Alto?”: Alcalde Toledo dispara contra el Gobierno tras ser excluido de reunión clave en la comuna
La versión del tío que no convenció: Fiscalía expone fuga y ocultamiento en caso de Francisca Millahual

La versión del tío que no convenció: Fiscalía expone fuga y ocultamiento en caso de Francisca Millahual