Todo avanzado: Aníbal Mosa se reúne con el reemplazo de Jorge Almirón en colo Colo

Aníbal Mosa y Jorge Almirón Colo Colo

Por: Fabián Marambio

La salida de Jorge Almirón de Colo Colo es prácticamente un hecho después de la fea humillación sufrida a manos de la UC. Es por esto que Aníbal Mosa busca a su reemplazante e incluso ya se reunió con él para convencerlo.

Según revelaron en Radio ADN, el mandamás albo sostuvo una larga reunión con Héctor Tapia en las instalaciones del Estadio Monumental. El actual encargado de las divisiones inferiores del Cacique es el principal candidato para asumir en el primer equipo y están esperando su respuesta.

Recordar que Tapia ya tiene experiencia en este tipo de situaciones y ya ha sido entrenador del Cacique sumando más que positivos resultados. En caso de aceptar la propuesta de Mosa, el exdelantero comandará las prácticas del equipo y dirigirá el duelo ante Palestino.

colo colo tito tapia
"Tito" Tapia es el principal candidato para reemplazar a Jorge Almirón.

Si “Tito” Tapia consigue buenos resultados, la posibilidad de que su interinato se extienda es alta. De lo contrario, la dirigencia alba tendrá que salir al mercado para encontrar al reemplazante definitivo de Almirón.

Lo cierto es que Tapia ya tiene el ofrecimiento en sus manos y parece ser cosa de tiempo para aceptarla durante este día lunes. A pesar de esto, la dirigencia tiene que hacer su labor y concretar la salida definitiva y oficial de Jorge Almirón.

