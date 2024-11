¿Todo no fue perfecto? Arturo Vidal recibe potentes críticas tras su regreso a La Roja

Arturo Vidal retornó a La Roja después de un largo periodo y todos quedaron contentos con la jerarquía que aportó al plantel. Sin embargo, Cristián Caamaño, quien siempre aprovecha de destruir al volante, cargó una vez más y se deshizo en críticas por la actitud del jugador.

"Alabamos el liderazgo, carácter y en lo que influye Vidal, pero él no puede decir que antes de su llegada el grupo no estaba unido. ¿Hay alguna certeza de esto? ¿Alguien puede decir que la Selección no estaba unida? Qué quiere decir con esa declaración", dijo Caamaño en Radio Agricultura.

En ese sentido, el crítico número 1 de Vidal agregó que "dice que siempre hay que apoyar a la Selección… Pero cuando estoy dentro apoyo, cuando estoy fuera hago mierda el proceso. Hace un mes, Vidal estaba echado en una cama pidiendo la salida del entrenador, exigiendo que Pablo Milad tomara acciones urgentes porque estaba desprestigiando al fútbol chileno".

Arturo Vidal recibió potentes críticas por su actitud.

Finalmente, se guardó sus palabras más duras para el término de su análisis. "Entonces, cuando tú estás despechado porque no te llaman, haces mierda, y cuando estás dentro resulta que eres responsable de todo lo bueno que le pasó a la selección. Pero las cosas son términos medios", concluyó Caamaño.

Es así como Cristián Caamaño le dedicó, una vez más, duras palabras a Arturo Vidal y sacó a relucir todo el enojo que tiene guardado contra el "King". El periodista de Radio Agricultura se ha alzado como uno de los principales detractores del volante y cada vez que puede le lanza sus dardos.

