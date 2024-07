Arturo Vidal ningunea a Marcelo Díaz para valorar el posible arribo de Aránguiz a la U

Arturo Vidal no se lleva nada bien con Marcelo Díaz después de protagonizar algunos problemas en la selección chilena y esto a quedado claro en muchas ocasiones. Ahora ambos jugadores parecen haber sumado otro capítulo después de que el "King" ninguneara su rol en la U para opinar sobre el posible arribo de Charles Aránguiz.

"¿Me da miedo? jajajaja, Charly no me da miedo, me alegraría que llegue a la U. Ojala que llegue a la U, por el bien de él y del fútbol chileno. Por el bien de la U, por la gente, que necesitan tener un ídolo ahí. Charly es un jugador que todavía puede dar mucho, tiene mucha calidad", dijo Vidal en su transmisión de Twitch.

Respecto al próximo Superclásico que se aproxima, el volante albo afirmó que "vamos a hacer todo lo posible, tenemos fe que sí. Ojala Charly llegue, sería lindo ese partido, aunque va a ser (con o sin él) lindo igual, porque estadio lleno sería maravilloso".

Vidal valoró a Aránguiz y ninguneó a Díaz.

Recordar que el nuevo Superclásico entre Colo Colo y la U está pactado para este sábado 10 de agosto en el Estadio Nacional, así que Arturo Vidal debe mentalizarse fuertemente en recuperarse de su lesión si quiere decir presente. Sin embargo, tendrá que ser responsable y respetar los tiempos para no arriesgar su presencia pocos días después en Copa Libertadores.

En dicho compromiso el "King" volverá a verse las caras con Marcelo Díaz, quien fue su compañero en La Roja durante largos años pero de igual manera ha forjado una rivalidad después de romper toda relación entre ambos.

