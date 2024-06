Arturo Vidal le envía un dardo a Perú y de paso le deja un palito a Ricardo Gareca

Los coletazos por la marginación de Arturo Vidal en La Roja no se detienen y ahora el "King" volvió a lanzar sus darditos. Y es que después de golear a Deportes Quillón, el volante del Cacique se tomó su tiempo para hablar del próximo desafío de Chile cuando enfrente a Perú en la Copa América.

Al ser consultado por la forma de trabajar de Gareca, Arturo respondió a su manera y sin dejar indiferente a nadie. "No puedo decir nada porque no lo conozco. Él sabe quién es Vidal, los peruanos saben cuántos goles les metí esos ocho años que estuvo él", lanzó el actual mediocampista de Colo Colo.

En esa misma línea, agregó que "lo demás cuando lo conozca, cuando me llame si Dios quiere, voy a conocer su forma de trabajar, pero hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil. Pero se ve que es un gran entrenador, por algo le ha ido tan bien en los equipos que ha estado".

Quizás te pueda interesar: VIDEO: Carlos Palacios protagoniza divertido momento al coquetear con periodista

El "King" le lanzó un dardito a Gareca.

Finalmente, Arturo Vidal confesó lo que siente al ver a La Roja desde su hogar. "Cuando uno está afuera quiere hacer de todo, tirar el centro, cabecearlo. Se ve más fácil. Así que nada, apoyando. Ojala saquemos los primeros tres puntos, hay un gran equipo y ojalá empezar con el pie derecho", finalizó.

Es así como el "King" no tuvo ningún tipo de filtro para hablar sobre su marginación de La Roja, enviándole además un palito a Ricardo Gareca por la situación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.