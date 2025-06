Seguía enojado: Arturo Vidal aclara su pelea con Fernando de Paul y se “agarra” con periodista

La pelea de Arturo Vidal y Fernando de Paul se robó todo el protagonismo en el partido de Colo Colo vs Deportes Iquique, pues quedó captada en vivo y en directo. Todo esto marcó una serie de especulaciones, pero fue el propio "King" quien se tomó su tiempo para aclararla.

Y es que, con mucha molestia, Vidal respondió a las preguntas antes de subirse al bus una vez terminado el duelo. "Son cosas de fútbol que pasan en la cancha, no pasó nada, está todo bien, ¿Cuántas veces viste fútbol? ¿Cuántas veces me viste en Europa? ¿En la familia no tení problemas con tu hermano?", respondió el volante notoriamente enojado.

En esa línea, agregó que "ahora somos todos amigos, alegamos, pedimos disculpas y no pasa nada. Son discusiones que pasan. Quedamos como amigos, ¿Vinieron a ver la pelea o qué? pregúntame de fútbol, soy futbolista, ¿Vei fútbol o no?".

Con mucho malestar en sus palabras, Vidal también lanzó que "la pelea con De Paul fue dos palabras ahí, una palabra acá. Tenemos que mejorar. Son cosas que pasan siempre en los camarines, en los partidos, pero después se arreglan, las cosas se arreglan y eso significa que acá hay una familia".

Es así como Arturo Vidal explicó la discusión con Fernando de Paul, pero dejó sembrada la duda del camarín roto en el Estadio Monumental. Lo cierto es que el Cacique no tiene tiempo para lamentos, pues el martes deberá sortear otro duelo ante Cobresal en el Estadio Monumental.

