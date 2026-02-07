¡Los punteros de la Premier! Arsenal se perfila para el título tras triunfo frente al Sunderland

Decididos al triunfo y ya muy encaminados, los miembros del Arsenal anotaron un triunfo recientemente cuando se conoció el resultado del partido contra Sunderland. Dicha cita se realizó este sábado en el Emirates Stadium, marcando una amplia distancia en la carrera por el premio de la temporada de la Premier League.

Es que en la fecha 26 de la Premier League 2025-2026, los Gunners tenían una misión en la que sin duda no fallaron: ampliar su ventaja en la tabla de posiciones. Y así lo hicieron en un enfrentamiento marcado por el 3 a 0 con el que salieron triunfantes, a la espera de cómo se desarrollan las próximas instancias, aunque con superioridad total.

¿Cómo fue el triunfo del Arsenal?

Pues bien, resulta que en los primeros minutos de partido, el Arsenal anotó su primer gol de la mano de Martin Zubimendi. Tiempo después fue el sueco Viktor Gyökeres que dejó clara la ventaja con un 2 a 0, aunque esta no fue su única anotación, pues previo a la final del evento, marcó un nuevo punto que selló el triunfo con un 3 a 0.

De esta manera el Arsenal descansa mirando de lejos cómo sigue la lucha por posicionarse como el gran campeón de la Premier League. Esto, ya que quedaron con 56 puntos en la tabla de posiciones, con 9 puntos por sobre el Manchester City que se verá las caras próximamente contra el Liverpool, determinando poco a poco cómo se configura la final.

Cabe señalar que tras los resultados que dejan como puntero al Arsenal, se rememoran las 17 victorias, cinco empates y tres derrotas de lo que ha sido esta temporada. Y todavía faltan 13 jornadas para definir cómo será el enfrentamiento final de la Premier League, aunque los Gunners ya adelantan una amplia ventaja por sobre sus más cercanos.