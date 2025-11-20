¡No más celulares en las aulas! Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares

Por: Catalina Martínez

Con una votación mayoritaria, el Senado respaldó el proyecto que pretende erradicar el uso de celulares durante las clases en todos los cursos. Tras esta aprobación, la propuesta continuará su discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados.

De acuerdo con lo informado por Radio Biobío, la votación incluyó la extensión de la prohibición al nivel parvulario, básico y medio, además de detallar las situaciones en que los celulares podrán ser usados por motivos de salud, seguridad o actividades pedagógicas específicas.

Cabe destacar, que el cambio se hará efectivo en el año escolar 2026; desde esa fecha, la restricción será obligatoria para todos los establecimientos educacionales del territorio nacional.

Gustavo Sanhueza, quien lidera la Comisión de Educación, comentó que el proyecto junta siete mociones unificadas y que además incorpora reglas claras sobre derechos y deberes para toda la comunidad escolar.

El proyecto contempla que la supervisión del uso de teléfonos fuera del establecimiento recaerá en padres y apoderados, quienes también deberán responder ante eventuales problemas derivados de un uso inadecuado por parte de los estudiantes.

En el plano institucional, los establecimientos educativos deberán fortalecer la formación en uso responsable de tecnologías digitales, sobre todo en lo relativo a información y comunicación.

¿Cuáles serán las excepciones? 

La iniciativa dispone que no se podrán utilizar celulares durante el desarrollo de las actividades curriculares en el aula. Esta restricción aplica tanto al alumnado como al resto del personal del establecimiento, a menos que existan circunstancias específicas que justifiquen su uso, entre ellas:

  • Necesidades educativas especiales que requieran el dispositivo como herramienta técnica.
  • Situaciones de emergencia, desastre o catástrofe.
  • Condiciones médicas diagnosticadas que requieran monitoreo mediante dispositivos móviles.
  • Uso pedagógico cuando la actividad curricular lo justifique.
  • Solicitudes temporales y fundadas de padres o apoderados por razones de seguridad del estudiante.

En el caso de la enseñanza media, la normativa faculta a los colegios para fijar zonas y tiempos específicos donde el uso del teléfono pueda autorizarse, conforme al principio de autonomía progresiva. 

En esa misma línea, de aquí al 30 de junio de 2026, cada colegio deberá revisar sus normas internas y ajustarlas para cumplir con los nuevos lineamientos que dicta la ley.

Además, para marzo de 2030, el Ministerio de Educación tendrá que poner sobre la mesa una radiografía completa del proyecto: cómo cambió la convivencia en las aulas, qué efectos tuvo en el aprendizaje y de qué manera influyó en el bienestar emocional de las comunidades escolares.

