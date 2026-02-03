Verano sin imprevistos: anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla

El verano suele venir acompañado de descanso, viajes y cambios en los horarios habituales. Sin embargo, esta alteración de la rutina también puede aumentar la posibilidad de olvidos o fallas en el método anticonceptivo regular. En ese contexto, la anticoncepción de emergencia puede transformarse en una herramienta útil, siempre que se utilice de manera correcta, informada y responsable.

“La anticoncepción de emergencia está pensada para situaciones puntuales, como una relación sexual sin protección o cuando el método utilizado falló. No es un método regular y no debe usarse como tal”, explica Victoria Cáncino, matrona de DKT Chile.

Uno de los principales factores que determina la efectividad de la píldora de anticoncepción de emergencia es el momento en que se utiliza. “Idealmente debe tomarse lo antes posible. Ojalá dentro de las primeras 48 horas posteriores a la relación sexual sin protección, donde su efectividad puede llegar aproximadamente al 90%”, señala Cáncino.

A medida que pasan las horas, la efectividad disminuye. “Entre las 48 y 72 horas sigue siendo una opción, pero ya baja alrededor de un 20%. Después del cuarto día, y hasta un máximo de siete días, la probabilidad de que funcione desciende de forma importante”, agrega la especialista. Por eso, recalca, “mientras antes se tome, mejor”.

Dónde conseguirla en Chile

En Chile, la anticoncepción de emergencia está disponible tanto en el sistema público como en farmacias. “En los servicios públicos se entrega de forma gratuita, especialmente en urgencias o en algunos consultorios de atención primaria, pero siempre va a depender del stock que tenga cada establecimiento”, explica la matrona de DKT Chile.

En el caso de las farmacias, la píldora se vende generalmente con receta médica. “La receta puede ser emitida por cualquier médico, incluso un médico general. Esto se solicita principalmente porque uno de los efectos adversos es que puede aumentar la presión arterial y el riesgo de trombosis en personas con hipertensión”, aclara Cancino.

Acceso durante viajes y vacaciones

Una duda frecuente en verano es qué ocurre si la persona está fuera de su ciudad. “Las urgencias funcionan como urgencias, da lo mismo si estás inscrita en ese centro de salud o no. Si estás de vacaciones en otra región, puedes acudir igual”, afirma la especialista.

Respecto a la disponibilidad en el sistema público, Cáncino enfatiza que la anticoncepción de emergencia “está dentro de las canastas básicas ministeriales, por lo que los servicios de salud deben contar con ella. Puede haber objeción de conciencia individual de algún profesional, pero el establecimiento tiene la obligación de garantizar la atención con otro profesional”.

Mitos y aclaraciones importantes

La matrona de DKT Chile también desmitifica una de las creencias más extendidas: “Hoy está demostrado que la anticoncepción de emergencia no es abortiva. Actúa antes de la fecundación, evitando que el espermatozoide fecunde el óvulo. Si la fecundación ya ocurrió, la pastilla no tiene efecto”.

Además, recuerda que este método no protege contra infecciones de transmisión sexual y no reemplaza el uso de anticonceptivos regulares ni el preservativo.

Adolescentes y orientación profesional

En el caso de adolescentes, Cáncino recomienda especialmente la orientación profesional. “Desde los 14 años se puede acceder a la anticoncepción de emergencia sin necesidad de un adulto acompañante. En menores de esa edad, sí se requiere”, explica.

Finalmente, la especialista recalca la importancia de informarse y consultar. “La anticoncepción de emergencia es una herramienta válida para situaciones excepcionales. Usarla de manera informada permite vivir las vacaciones con mayor tranquilidad y cuidar la salud sexual y reproductiva”.