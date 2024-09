“Estaba conversando, salgo y ya no estaba”: Anita Alvarado sufrió robo de su camioneta en La Florida

Un insólito momento vivió la “geisha chilena”, Anita Alvarado. Al menos, así reveló en sus redes sociales, donde comentó que sufrió el robo de su vehículo, afuera de su hogar ubicado en el sector de Jardín Alto en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

A través de su cuenta de Instagram, Alvarado compartió una postal de su camioneta Nissan Pathfinder Sense del año 2016. “Acaban de robarme esta camioneta afuera de mi casa (calle Jardín Alto, La Florida)”, escribió en la publicación.

En entrevista con LUN, Alvarado relató que todo ocurrió durante la noche del pasado viernes. También lamentó que las cámaras de seguridad del sector estuvieran apagadas. “No se puede hacer seguimiento porque no funcionan”, contó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Fue todo súper rápido, no fue un portonazo. Estaba lista para entrar la camioneta al patio, porque acá no se puede tener nada afuera. Estaba conversando, salgo y ya no estaba. Quedé con las llaves en las manos. Estos tipos son expertos”, sentenció.

La “geisha chilena” explicó que puso una denuncia en la comisaría de Departamental luego del incidente. “Carabineros se portó bien. Me dejaron el número para que estemos comunicados”, aseguró. “La embarro la cantidad de robos que hay acá porque los ladrones ya saben que las cámaras no funcionan”, agregó.

Tras el episodio, Anita Alvarado sinceró que da por pérdido su vehículo, el cual usaba para su emprendimiento y que, además, espera poder revisar las cámaras de los vecinos. “No sufro por cosas materiales. En mi vida me lo han quitado todo. Cuesta, pero hay que volver a empezar para tener otro vehículo. No voy a llorar. Doy gracias a Dios porque no nos pasó algo”, manifestó.

“Esto que hago no es por mí, es para que activen las cámaras. Si fuera así, podría haberle hecho seguimiento a mi auto y ver dónde está”, sostuvo. “También quiero que esto ayude a otras personas que puedan ser afectadas. Nosotros trabajamos y podemos ponernos de pie, pero hay gente que pierde su fuente de trabajo. Ojalá aparezca, o sino, por último que sea un llamado de atención para el municipio para que activen las cámaras”, concluyó Anita.