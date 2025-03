Andrés Chadwick se pone a cantar en el velorio del Negro Piñera: "Yo creo que Miguel jamás se lo imaginó"

En el velorio de Miguel Negro Piñera, quien falleció por una leucemia aguda, el exministro del Interior, Andrés Chadwick se puso a cantar una de las canciones de su primo mientras entregaba unas declaraciones a la prensa. En concreto el político interpretó la Luna Llena pero al parecer desconocía la letra.

El histórico político UDI, actualmente en la mira de la Fiscalía por el Caso Audio, fue abordado por la prensa al llegar a la misa previa al funeral y señaló estar muy agradecido y sorprendido por el cariño que estaba recibiendo el Negro tras su partida, sobre todo por personas ajenas a la familia que se agolparon a las afueras de la iglesia donde se realizó el velorio.

Andrés Chadwick sorprendió cantando la Luna Llena

“Yo creo que Miguel jamás se lo imaginó, menos nosotros, la familia”, expresó Chadwick. También recordó que “cuando murió el Presidente (Piñera), si hay alguien que le afectó en su profundidad, fue Miguel”. En medio de la conversación, una periodista le pidió cantar “la famosa canción” del Negro.

“No, yo soy el primo que no tuvo ninguna condición (para el canto), salvo que la cantemos todos juntos”, dijo, saliendo del paso. Fue así como no le quedó más que comenzar a cantar y llegó hasta la primera frase y no supo más de la letra por lo que a modo de salvavidas, empujó hacia adelante a otra persona que cantaba.

Los reporteros le recriminaron que no se sabía mucho la letra. “Se olvida, poh”, se defendió. “No tengo ninguna aptitud musical”, explicó entre risas. El momento se volvió rápidamente viral en redes en donde también se llenó de comentarios. "Que vergüenza de periodista"; "En un país serio ya estaría encerrado hace rato"; "Desapareció mi billetera y mis pocos privilegios viendo este video", fueron algunos de los comentarios que generó el momento.

