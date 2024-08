Brutal ataque de perros: amputan a adulto mayor atacado por pitbulls

Impacto ha generado en la comuna de Santa Juana, Región del Bíobio, la noticia de un ataque recibido a uno de sus vecinos por parte de dos perros pitbulls luego de ingresar a la casa de un vecino en la zona rural de Las Corrientes, la tarde de este lunes. Producto de este ataque el adulto mayor de 80 años se encuentra con riesgo vital y debió sufrir la amputación de sus dos brazos.

Producto de la fuerza en la mandíbula de estos perros, el hombre no pudo escapar del ataque y quedó con graves heridas en su brazos y cara. Al lograr ser rescatado, el adulto mayor fue trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción donde ingresó al borde de la muerte y en claro estado de shock producto de la violenta situación.

Hombre pierde ambos brazos tras ataque de pitbulls

Según constató radio Radio Bío Bío, el hombre debió ser sometido de urgencia a una operación para amputarle los brazos. Por ahora la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) esta realizando investigaciones para establecer posibles responsabilidades y el dueño de los canes ya habría prestado declaración sobre lo ocurrido en su casa.

Por otro lado, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz informó que ya existían otras denuncias en Fiscalía sobre hechos similares y que se iniciarán sumarios sanitarios en la comuna. La noticia generó impacto en rede sociales donde muchos dieron a conocer su opinión sobre la tenencia responsable de estos animales.

"Esos perros son muy peligrosos,tal vez con sus dueños no , pero si son peligrosos,a mí me atacó uno y estube muy mal y yo ni siquiera hice nada,solo se me tiró y empezó a morder"; "Voy muy seguido al parque, veo a muchos sin correa y sin bozal, 0 tenencia responsable"; "Cuál es la idea de satanizar a esta raza? Por qué no publican cada vez que otro perro ataca a una persona? No son los perros ni son las razas. Son los humanos" fueron algunos que se dejaron ver.

