"Se protegen entre ellos”: Amplían detención de sospechosos por desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo

Krishna Aguilera

Por: Paula Osorio

El caso de Krishna Aguilera, la joven de 19 años desaparecida el pasado 4 de octubre en San Bernardo, dio un nuevo giro este fin de semana. El Tribunal decidió prolongar la detención de cuatro personas vinculadas al caso, mientras se prepara la formalización de los imputados para el martes 28 de octubre.

Los arrestos, realizados el viernes a través de operativos coordinados, se suman a la detención de Juan Beltrán, conocido como ‘Guatón Beltrán’, quien figura como el principal sospechoso. Según el Fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, entre los detenidos se cuentan tres adultos y una menor de edad, y la investigación apunta a un secuestro con homicidio, razón por la que la detención se extendió para completar las diligencias pendientes.

De acuerdo a CHV Noticias, Pastén explicó que los nuevos detenidos forman un círculo íntimo alrededor de Beltrán, con lazos familiares, sentimentales y económicos, e incluso algunos realizaban labores para él vinculadas a la venta de drogas. El fiscal también destacó las dificultades que enfrenta la pesquisa, ya que los imputados mantienen un código de silencio y proporcionan versiones incoherentes y contradictorias.

Es un círculo bastante hermético y que se protegen entre ellos”, señaló Marcos Pastén, poniendo énfasis en la complejidad del caso de Krishna Aguilera y en los desafíos que enfrenta la investigación para esclarecer todos los hechos.

