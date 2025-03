Amigo de matrimonio asesinado en Graneros alza la voz y lanza potente descargo: "Mira el pago de Chile"

Durante la jornada en Graneros, Región de O´higgins se realizó una misa en conmemoración de Rodrigo González Aguirre y Carolina Calleja Lucero, matrimonio que fue asesinado en su casa de campo por un grupo de antisociales que ingresó con armas aparentemente a robar. El hecho ha generado impacto a nivel nacional y uno de sus amigos quizo alzar la voz.

Cabe mencionar que la víctima, Carolina, intentó buscar ayuda antes de el fatal desenlace llamado al 133. La llamada fue viralizada por algunos medios de comunicación y se escuchó a la mujer narrar los momentos de horror que pasó mientras se escuchaban de fondo los disparos de quienes finalmente le quitaron la vida.

¿Qué dijo el amigo del matrimonio asesinado?

“Esto es un desastre, estamos impactados. Rodrigo y la Carola eran personas buenas, definitivamente buenas; sus hijos son un encanto, son compañeros de los niños míos. Gente sana, que se dedica a trabajar”, lamentó el hombre, quien se dirigía al funeral. “¿Cómo convertimos este país en esto? ¿Cómo le ponemos atajo?"añadió el entrevistado de Mucho Gusto.

"Uno aspira a una vida sana y más segura fuera de la ciudad, y hoy nos hemos enfrentado a un desamparo total. Esta cancioncita de los Derechos Humanos de los delincuentes... nosotros ya no somos humanos, tenemos que encerrarnos en nuestras casas con guardias y cámaras de seguridad. Se perdió el sentido común. Yo lamento el país que le estamos dejando a nuestros hijos y nietos”, señaló.

Luego, Rodríguez destacó el rol de su fallecida amiga, quien trabajaba en un colegio de Graneros y era reconocida por su labor. “La Carola era la mamá de todos los niños en el colegio y mira el pago de Chile”, cuestionó. Consultado sobre los detalles del doble homicidio, el entrevistado fue claro: “Yo no tengo ningún conocimiento, pero no tiene ninguna explicación. El chileno no era de este ensañamiento, yo creo que esto es una importación nefasta”.

