"Los voy a reventar a balazos": La deslenguada amenaza a clientes de AutoMac que terminó con tres carabineros dados de baja

Grande fue la sorpresa cuando tres uniformados de Carabineros terminaron expulsados de la fuerza policial. Y todo a raíz de, nada más y nada menos, que un insólito y violento cruce con civiles que se encontraban en un AutoMac en pleno corazón de Viña del Mar, Región de Valparaíso.

De acuerdo a lo detallado por LUN, los funcionarios, quienes se encontraban de civil al momento de los hechos, no solo habrían amenazado de muerte a los clientes del local y expuesto sus armas de fuego, sino que también habrían estado manejando bajo la influencia del alcohol.

Según el citado medio, el episodio se habría dado a las 02:50 horas del pasado lunes, cuando un vehículo quiso saltarse la final de un AutoMac. Para sorpresa de nadie, la maniobra despertó la ira de los clientes en la fila, quienes no esperaron que los efectivos a bordo se bajaran para “plantarles cara”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Lanzaron fuertes amenazas

Los tres individuos, dos hombres y una mujer, comenzaron a amenazar a los presentes al mismo tiempo que se identificaban sin ningún pudor como funcionarios de Carabineros.

En el reporte posterior del incidente, se estableció que, entre otras cosas, se escuchó a los policías vociferar: "Los voy a matar a todos", "los voy a reventar a balazos" y "soy sargento, dejen de hueviarme, sino les meto bala, hago lo que quiero".

Para mayor bravuconería, la mujer del grupo abrió el maletero del auto y, a vista y paciencia de todos, sacó un arma de fuego que no tardó en exhibir y dársela a otro de los involucrados.

Fueron dados de baja

El llamado al cuartel no tardó en hacerse. Carabineros llegó hasta el lugar, escuchó a los denunciantes y, tras recabar los primeros antecedentes, concretó la detención de los uniformados: una carabinero de la subcomisaría de Las Cañas, además de un cabo 2° y un sargento 2° de la Tercera Comisaría de Valparaíso.

Más tarde, la Fiscalía informó que los acusados fueron formalizados por amenazas. Mientras que el sargento 2° añadió “manejo en estado de ebriedad” a su lista de cargos, además de la suspensión de su licencia. Al final, la entidad policial confirmó que “los tres jugosos” terminaron expulsados del organismo.

Te puede interesar: VIDEO | Tensión en el Biobío: Hombre armado con cuchillo enfrenta a Carabineros y recibe disparos