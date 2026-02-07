Alianza Lima toma tajante postura tras denuncia por abuso contra jugadores: Ya informaron su decisión

Una grave denuncia se conoció durante los últimos días, posando todas las miradas sobre los jugadores de Alianza Lima. Es que de acuerdo a lo informado, tres futbolistas fueron apuntados por una denuncia de abuso sexual contra una mujer argentina, lo que derivó en que el club tuviera que tomar una determinante decisión.

Todo se inició luego de que una mujer argentina de 22 años, acusara que durante la pretemporada que hizo el plantel de Alianza Lima en Montevideo, Uruguay, fue víctima esta agresión sexual. Tras una cena con el delantero Carlos Zambrano, se habrían dirigido al hotel donde se estaba hospedando el equipo, instancia en la que se sumaron Sergio Peña y Miguel Trauco, produciéndose los hechos.

Y si bien en ese momento la víctima en estado de shock decidió no denunciar, fue más tarde en Argentina cuando dio cuenta de todo lo que ocurrió. Ahí fue atendida en los hospitales de San Isidro y Muñiz, donde entregó la ropa que utilizaba esa noche para las pericias correspondientes y la búsqueda de muestras de ADN.

La determinación de Alianza Lima tras la denuncia a los jugadores

Pues bien, luego de que se conociera esta grave situación y ante la presión de los hinchas, Alianza Lima emitió un comunicado tomando parte en toda la denuncia. Así es como dieron a conocer de manera oficial la desvinculación de Sergio Peña y Miguel Trauco. Mientras tanto, por el momento todavía no se sabe sobre el futuro de Carlos Zambrano en el club.

"El club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución", señalaron en un comunicado difundido a través de su cuenta de X, donde ya los fans comenzaron a reaccionar con un debate cruzado.