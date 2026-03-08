Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa

Por: Kevin Vejar

El Sevilla sigue sin encontrar el rumbo en La Liga y hoy volvió a empatar, aunque a diferencia de la heroica paridad frente al Real Betis, en esta ocasión repartió puntos contra el Rayo Vallecano en un deslucido encuentro, y Alexis Sánchez abrió el debate entre los medios españoles que evaluaron su actuación.

El bicampeón de América junto a la Selección Chilena estuvo desde el arranque en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y fueron un total de 68' minutos los que disputó, aunque no logró marcar diferencia y generó opiniones divididas, lo que ya se ha hecho costumbre desde su arribo al elenco dirigido por Matías Almeyda.

Por ejemplo, El Desmarque fue uno que no tuvo piedad alguna con el tocopillano: "Su gol al Betis no debe nublar la realidad. Hoy no le aportó nada al equipo. Sin frescura ni acierto con el balón en los pies. Perdió el 50% de los pases en campo rival. Increíble. Dos disparos y ambos bloqueados por un rival".

Diario de Sevilla al menos reconoció el sacrificio del experimentado atacante: "Una pelea que parece que no está, pero que ayuda", y otro que también rescató algunos aspectos positivos fue el medio partidario Orgullo de Nervión: "Generó un par de llegadas entre la maraña del Rayo. Voluntarioso y asociativo. Poco más".

¿Cómo va el Sevilla en la tabla de La Liga?

Tras el empate con Rayo Vallecano, el Sevilla de Alexis Sánchez alcanzó los 31 puntos luego de 27 jornadas disputadas en La Liga y está a solo seis unidades de la zona de descenso, panorama que podría volverse aún más crítico en la próxima fecha, donde deberán visitar a nada más y nada menos que el FC Barcelona, líder absoluto de la competencia.

