Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia
de paul colo colo

¡No le gustó! Campeón de Libertadores critica capitanía de Fernando De Paul en Colo Colo

¡Tuvo que borrar su publicación! El descargo de Gianluca Prestianni ante la UEFA
Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir

Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

VIDEO | ¡No está descartado! Figura de Universidad de Chile podría jugar el Superclásico
¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?

Tras anuncio de la ANFP: ¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?
¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¡Las primeras sorpresas! Ya se tienen a los primeros eliminados de playoffs de Champions League

La alerta sanitaria se activó en Frutillar Bajo, en la Región de Los Lagos, luego de que un murciélago encontrado en plena Avenida Bernardo Philippi fuera sometido a exámenes especializados por el Instituto de Salud Pública, organismo que verificó que el animal portaba el virus de la rabia.

Una vez confirmado el resultado, los organismos locales pusieron en marcha de forma urgente las medidas de control correspondientes, con el objetivo de resguardar tanto a la comunidad como a las mascotas frente a un posible riesgo sanitario.

Al respecto, la jefa de acción sanitaria de la Seremi de Salud de la región, Sofía Torres, explicó que el protocolo corresponde a “una intervención educativa a la población cercana, verificar que las mascotas estén vacunadas y, si no, nosotros mismos podemos hacer la vacunación”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Hicieron llamado a la prevención

Como parte del operativo, este viernes se desplegará un equipo del Centro de Esterilización Municipal para realizar un catastro domiciliario en el área comprometida. El médico veterinario Jorge Mella aprovechó la instancia para insistir en la importancia de adoptar medidas preventivas frente a este tipo de situaciones.

“Hay que recordar a la comunidad que, si ven volando algún murciélago de día, moribundo o en extrañas condiciones, no deben manipularlo y deben dar aviso de inmediato a las autoridades competentes, ya sea a emergencias municipales o al centro de esterilización”, sentenció. 

Cabe destacar, que el monitoreo continúa activo debido a un segundo hallazgo en el sector: un murciélago detectado en el Parque Mozart, en dirección a Punta Larga, fue remitido al Instituto de Salud Pública y permanece a la espera de su diagnóstico definitivo.

Te puede interesar: Alerta sanitaria: Detectan mosquito vector del dengue y fiebre amarilla en Aeropuerto de Santiago

NOTAS DESTACADAS

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia
de paul colo colo

¡No le gustó! Campeón de Libertadores critica capitanía de Fernando De Paul en Colo Colo

¡Tuvo que borrar su publicación! El descargo de Gianluca Prestianni ante la UEFA
Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir

Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

VIDEO | ¡No está descartado! Figura de Universidad de Chile podría jugar el Superclásico
¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?

Tras anuncio de la ANFP: ¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?
¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¡Las primeras sorpresas! Ya se tienen a los primeros eliminados de playoffs de Champions League
La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo

¿Decisión correcta?: La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo
Destapan denuncia ante Contraloría tras revelación de foto presidencial de José Antonio Kast

Destapan denuncia ante Contraloría tras revelación de foto presidencial de José Antonio Kast
Matías Zaldivia se defiende tras sus presuntos dardos a Francisco Meneghini en la U

¿Hay quiebre?: Matías Zaldivia se defiende tras sus presuntos dardos a Francisco Meneghini en la U
Histórico de la U le pone la lápida a Francisco Meneghini antes de enfrentar a Colo Colo

Histórico de la U le pone la lápida a Francisco Meneghini antes de enfrentar a Colo Colo: "Un equipo sin..."
Los cánticos xenófobos de Huachipato contra Carabobo que arriesgan grave sanción

VIDEO | Los cánticos xenófobos de Huachipato contra Carabobo que arriesgan grave sanción: "El veneco..."
El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado

El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado
“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales

“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales
“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago

“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago
¿Nuevo revés en el caso? Justicia pone en duda condena de ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai

¿Nuevo revés en el caso? Justicia pone en duda condena de ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai
¡INDIGNANTE! Tiktoker con síndrome de Tourette relata fuerte episodio de discriminación en el Metro

VIDEO | ¡INDIGNANTE! Tiktoker con síndrome de Tourette relata fuerte episodio de discriminación en el Metro