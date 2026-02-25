Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

La alerta sanitaria se activó en Frutillar Bajo, en la Región de Los Lagos, luego de que un murciélago encontrado en plena Avenida Bernardo Philippi fuera sometido a exámenes especializados por el Instituto de Salud Pública, organismo que verificó que el animal portaba el virus de la rabia.

Una vez confirmado el resultado, los organismos locales pusieron en marcha de forma urgente las medidas de control correspondientes, con el objetivo de resguardar tanto a la comunidad como a las mascotas frente a un posible riesgo sanitario.

Al respecto, la jefa de acción sanitaria de la Seremi de Salud de la región, Sofía Torres, explicó que el protocolo corresponde a “una intervención educativa a la población cercana, verificar que las mascotas estén vacunadas y, si no, nosotros mismos podemos hacer la vacunación”.

Hicieron llamado a la prevención

Como parte del operativo, este viernes se desplegará un equipo del Centro de Esterilización Municipal para realizar un catastro domiciliario en el área comprometida. El médico veterinario Jorge Mella aprovechó la instancia para insistir en la importancia de adoptar medidas preventivas frente a este tipo de situaciones.

“Hay que recordar a la comunidad que, si ven volando algún murciélago de día, moribundo o en extrañas condiciones, no deben manipularlo y deben dar aviso de inmediato a las autoridades competentes, ya sea a emergencias municipales o al centro de esterilización”, sentenció.

Cabe destacar, que el monitoreo continúa activo debido a un segundo hallazgo en el sector: un murciélago detectado en el Parque Mozart, en dirección a Punta Larga, fue remitido al Instituto de Salud Pública y permanece a la espera de su diagnóstico definitivo.

