¿Por qué fue liberado? Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

Por: Catalina Martínez

Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio, quedó en libertad este jueves, horas después de ser detenido tras una denuncia por abuso sexual, de acuerdo a la resolución fue adoptada por la Fiscalía Regional de Tarapacá.

El jefe comunal fue trasladado a la Tercera Comisaría de la comuna para entregar su declaración, tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sufrido una agresión sexual dentro de las dependencias municipales.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, informó: “Por ahora el Ministerio Público no se encuentra en condiciones de formalizar al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, Patricio Ferreira”.

Así, el edil quedó libre y bajo la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima. En paralelo, desde la Fiscalía aseguraron que se siguen “realizando diligencias de investigación para determinar la existencia del hecho y la participación de él en su calidad de autor”.

“Lo importante es que el Ministerio Público, a través de la Unidad de víctimas y testigos de la región de Tarapacá, sigue en contacto permanente con la víctima para poder cubrir sus necesidades y protección”, sentenció Steinert respecto a la medida de prohibición de acercarse a la víctima.

