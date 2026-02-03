¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

Por: Catalina Martínez

Preocupación generó la advertencia emitida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) tras los incendios forestales que afectaron a la región del Biobío.

En base al catastro de la Ficha FIBE, el organismo alertó que varias viviendas entregadas por influencers y terceros podrían estar instaladas en terrenos no aptos, situación que podría poner en peligro a sus residentes.

Según su catastro oficial, Senapred advirtió que la necesidad de viviendas de emergencia en las zonas más golpeadas de la región podría ascender hasta las 3 mil unidades.

Alejandro Sandoval, director regional del organismo, recalcó que las construcciones realizadas por terceros —incluidos influencers— son responsabilidad de los proveedores contratados, deslindando así al Senapred de dichas obras.

Lentitud en el proceso de instalación 

Por otra parte, las autoridades han señalado que el proceso de instalación de estas viviendas ha presentado demoras debido a la necesidad de comprobar que los terrenos cumplan con condiciones de seguridad y habitabilidad

Del mismo modo, se debe corroborar si las familias afectadas aceptan las soluciones habitacionales transitorias o prefieren llevar adelante la reconstrucción por cuenta propia.

Desde el mundo político, algunos parlamentarios han cuestionado la gestión estatal, acusando demoras en la reconstrucción y en la entrega de soluciones habitacionales definitivas.

En tanto, Senapred llamó a quienes donan o reciben estas viviendas a denunciar cualquier anomalía o problema estructural, buscando evitar peligros adicionales para las familias que perdieron sus hogares a causa de los incendios.

