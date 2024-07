Alan Saldivia saca la voz en Colo Colo y habla claro sobre su futuro en el club

Alan Saldivia es una de las figuras de Colo Colo y ha destacado por la increíble jerarquía al momento de jugar a pesar de su corta edad. Todo esto ha despertado el interés de muchos equipos extranjeros, motivo por el que aclaró su futuro ante una posible partida del Estadio Monumental.

“Claramente como todo jugador sueña ir a jugar a Europa, es el sueño de todos. Obviamente que si se da bien, pero ahora mi futuro está acá. Estoy metido acá en Copa Libertadores, en lo que nos toca, Campeonato Nacional, Copa Chile, todo lo que nos está tocando ahora en agosto", dijo el charrúa.

Sobre las ofertas recibidas para partir, Saldivia dijo que "enfocado acá y después sí, han llegado, he escuchado por mi representante también, que ha tenido (ofrecimientos) y me ha comentado. Pero por suerte estoy acá, estoy contento acá también, enfocado y esperando los partidos que se vienen en agosto".

Saldivia confirmó las ofertas recibidas para dejar el Cacique.

El defensa también tuvo tiempo para hablar sobre una posible nominación, afirmando que "obviamente que la selección uruguaya me ilusiona, me ilusiona mucho y creo que a todo jugador le gusta jugar por su Selección. Ojalá me llamen y si no se da voy a tener que esperar y fijarme si sigue el futuro acá o donde me toque esperar la oportunidad".

Es así como Alana Saldivia admitió que recibió ofertas para dejar Colo Colo pero que las rechazó para seguir enfrentar juntos los interesantes desafíos de este semestre. De todas formas, gracias al nivel que ha mostrado es prácticamente un hecho que terminará dejando el equipo en el corto plazo.

