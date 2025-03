Advierten preocupante baja de nivel en esta figura de Colo Colo: "No es el mismo de antes"

Mientras Colo Colo se prepara para su encuentro de este domingo frente a Huachipato, continúan las críticas al Cacique tras su inesperada derrota a manos de O'Higgins de Rancagua, y es que ahora le advirtieron al técnico Jorge Almirón que una de las figuras de su equipo bajó seriamente su rendimiento.

Efectivamente, tras caer por la cuenta mínima ante los rancagüinos en el Estadio Monumental por la segunda fecha, son varias las dudas que dejó el 'popular' en este arranque de campeonato, y fue Marcelo Vega quien no tuvo piedad y destapó la que, a su juicio, es la principal falencia de los albos este 2025.

"El grave problema con Colo Colo es la defensa", arrancó el exfutbolista en el programa Mediapunta, pero no conforme con ello, el 'Toby' cargó directamente contra uno de los inamovibles del cuerpo técnico, quien está muy lejos de las actuaciones que lo llevaron a ser una pieza fundamental la temporada pasada.

"Alan Saldivia está bajo y no es el mismo de antes", disparó el otrora mediocampista nacional, aunque si bien desaprobó los primeros partidos del uruguayo este año, también considera que el Cacique no consigue afianzar su zaga completa: "Con un Sebastián Vegas que ha andado bien, pero que no alcanza".

Y para finalizar su idea, aseguró que Saldivia perdió el rumbo tras los importantes cambios que sufrió el equipo atrás en estos últimos meses: "El hecho de no estar Maximiliano Falcón y Emiliano Amor con esa línea de tres en defensa que le hizo muy bien, hace que le cueste ser seguro con una línea de cuatro".

