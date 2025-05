¡Para preocuparse!: Acusan que seis jugadores de Colo Colo tienen sobrepeso

En medio de la compleja crisis que atraviesa Colo Colo, la cual se agudizó aún más con la bochornosa eliminación de Copa Libertadores ante Racing, una fuerte acusación golpea al plantel, y es que al menos seis jugadores del Cacique presentan sobrepeso, justo cuando más se cuestiona su compromiso con la camiseta.

Fue la periodista Pamela Juanita Cordero quien, en Radio ADN, destapó la situación responsabilizando en gran parte a Jorge Almirón: "Tiene a cargo este grupo humano, con nutricionista, con cuerpo médico, está todo vigilado y supervigilado, con GPS y todo. ¿Por qué hay seis jugadores con sobrepeso en Colo Colo?".

En esa línea, la panelista de Los Tenores repasó a la institución por posponer diversos encuentros de la campaña, lo que sería perjudicial: "¿Será porque hay partidos suspendidos, porque hay menos fuerza en los entrenamientos, les faltan partidos? ¿Es un problema de Almirón, de Mosa o de un cuidado personal?".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Y para cerrar, indicó que el guardameta Brayan Cortés es uno de los que no está en su peso idóneo: "Que Cortés tenga 3 kilos de más y los goles que se ha comido Cortés es porque no llega al primer palo o no tiene los reflejos suficientes. Eso es a nivel personal. ¿Cuánto está Almirón en eso? ¿Almirón no puede regular eso?".

Cabe mencionar que si bien se desconoce el resto de los futbolistas en cuestión, otro nombre que en las últimas semanas había sido apuntado por sobrepeso era Tomás Alarcón, mediocampista que llegó desde el Cádiz al Estadio Monumental como uno de los cinco nuevos refuerzos para esta desastrosa temporada 2025.

Te puede interesar: ¡En la mira!: Conmebol prepara castigo ejemplar por la última polémica de Arturo Vidal en Colo Colo