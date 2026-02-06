La justicia avanza: Acusado por homicidios de Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda será extraditado a Chile

La justicia colombiana dio luz verde para extraditar a Chile a Dayonis Junior Orozco Castillo, quien estaría vinculado al Tren de Aragua y es acusado de haber participado tanto en el asesinato del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez, como en el secuestro que terminó con la muerte del exteniente Ronald Ojeda.

Desde el máximo tribunal colombiano explicaron que, tras revisar los antecedentes enviados por Chile, la Sala de Casación Penal concluyó que la solicitud cumplía con todas las exigencias legales y con las reglas fijadas en el tratado de extradición que une a ambos países.

En el fallo, la Corte explicó que los delitos que se le imputan en Chile también existen como delitos en la ley colombiana, lo que abrió el camino para seguir adelante con el proceso y autorizar su entrega.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Recordemos que Dayonis Orozco fue detenido en Colombia en abril de 2024, después de una intensa búsqueda por el crimen ocurrido el 10 de abril. Durante casi dos semanas, consiguió escapar de la policía y moverse por varios países de la región.

Con esto, la decisión judicial ya está tomada, sin embargo, el proceso aún no concluye. Corresponde ahora a las autoridades administrativas fijar los tiempos y las condiciones en que se concretará su traslado a Chile.

Los asesinatos de Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda

El teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez Soto fue asesinado la noche del 10 de abril de 2024, en la comuna de Quinta Normal, mientras se encontraba de franco y se desplazaba junto a su familia. De acuerdo con la investigación, fue abordado por un grupo de delincuentes en el contexto de un intento de robo tipo “encerrona”. El oficial se identificó como carabinero e intentó repeler el ataque con su arma de servicio, pero recibió múltiples impactos balísticos que le provocaron la muerte.

En el marco de la indagatoria, fueron detenidos y formalizados Yolvi González, Josué Ramírez y Wuilberth Olivares, quienes quedaron en prisión preventiva. Mientras que el cuarto imputado, Dayonis Junior Orozco Castillo, fue identificado como el presunto autor de los disparos que causaron la muerte del teniente.

Exteniente de Carabineros Emmanuel Sánchez Soto

En el caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, secuestrado el 21 de febrero de 2024 en Santiago y cuyo cuerpo fue hallado días después enterrado en Maipú, la investigación también ha identificado a múltiples implicados vinculados a la organización criminal “Los Piratas de Aragua”, célula del grupo Tren de Aragua.

Además de los capturados en distintos países —como Carlos “Bobby” Gómez, Luis “Gocho” Carrillo y Rafael “el Turko” Gámez Salas—, Dayonis Junior Orozco Castillo ha sido vinculado por las autoridades chilenas al entramado de coordinación delictual que rodea este crimen y figura entre los imputados cuyo proceso de extradición hacia Chile es parte de las diligencias judiciales.

Exteniente venezolano Ronald Ojeda

Te puede interesar: Tras la captura de Maduro: Fiscalía chilena abre la puerta a solicitar su declaración en caso Ronald Ojeda