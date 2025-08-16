¿Héroe sin capa? Abogado viral se sinceró y defendió el por qué da consejos sobre deudas

El abogado y máster en gestión tributaria, Iván González, se ha vuelto toda una sensación en las redes sociales. Sus publicaciones en Instagram y TikTok lo han convertido en una referencia digital para quienes buscan consejos sobre cómo enfrentar sus deudas.

Gracias a su estilo directo, enorme carisma y frases cómo “¿Podís vivir con eso?”, ha conquistado a un gran número de seguidores que poco a poco lo han transformado en figura icónica de las preguntas y respuestas.

González, egresado en 2009 de la Universidad San Sebastián y con estudios de posgrado en Hacienda Pública, se ha convertido en una fuente de respuestas que van desde el crédito universitario hasta dilemas del corazón. Aun así, sus publicaciones no han estado exentas de críticas.

Muchos le han señalado que incentivar el incumplimiento de obligaciones financieras podría poner en riesgo la estabilidad del sistema crediticio. Frente a estos cuestionamientos, González salió al paso defendiendo su trabajo, argumentando que su intención es empoderar a las personas frente al peso de las deudas.

“¿Tío, se considera abogado del diablo?“, le consultó un seguidor al consejero durante una dinámica que hizo en Instagram. ”No, pues sobrino, ¿cómo se le ocurre? Si lo que hago yo es decirte qué pasa si tú no pagas las deudas, y yo jamás te voy a decir que no pagues“, aclaró.

“Además, ¿en qué vereda estoy yo? ¿En esa vereda en que le ofrecen crédito a los viejitos? No, pues. ¿En esa vereda en que le dan una tarjeta de crédito a un cabro que recién entró a la universidad, a la institución profesional? ¿Para qué? Para tenerlo acostumbrado a vivir con deuda, y le dan un palo. ¿Saben que ese gallo no va a poder pagar? Pero claro, es para acostumbrarlo para que por siempre sea esclavo del sistema. Yo en esa vereda no estoy", recalcó el abogado.

“Yo no estoy en esa vereda en la cual a ti te prestan plata y después vayas a repactar y quedai debiendo 3, 4 veces más como en la tarjeta Masterplop. No, señor. Pues yo estoy en la otra vereda. En la vereda en la que le ayudo a la gente y le cuento cómo funciona el sistema para que no caigan. Obvio", añadió González.

“Mira, si esto fuera Ciudad Gótica, yo sería como el Batman, ¿cachai? Obvio. Esa es mi vereda. Claro, un Batman con guata, con cana. Ay, con los triglicéridos altos", cerró con humor. Mientras tanto, sus seguidores lo describen como un “héroe sin capa” que habla sin tapujos sobre un problema que afecta a la mayoría de nosotros, las deudas.