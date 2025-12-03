¡Buscan el último boleto! A qué hora y dónde ver la final ida de la Liguilla de Primera B

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡Siguen los cortados! Universidad de Chile daría de baja a dos jugadores más este año
Periodista Lasalvia confronta a Kast con ácida pregunta en pleno punto de prensa

“¿No sabe o no contesta?”: Periodista Lasalvia confronta a Kast con ácida pregunta en pleno punto de prensa

¿Y te ilusionas fácil? El gesto de Francisco Salinas que prende la ilusión en Colo Colo
Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

“Jamás votaría comunista…”: Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

¡También sacan la calculadora! Los resultados que necesita Universidad de Chile para ser el Chile 2
Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

¡Siguen peleando su clasificación! La Roja femenina consiguió una buena victoria ante Paraguay

¿Se irá de los azules? El club al que Lucas Assadi jamás llegaría en el extranjero
¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?

Debate Archi: ¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?
Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

¡Interpusieron denuncia por presunta matanza! Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

Hace un par de semanas, llegó a su fin la fase regular de la Primera B, donde en una infartante definición, Universidad de Concepción venció por 3-0 a Deportes Copiapó, coronándose campeón de la categoría y obteniendo el tan anhelado cupo a la división de honor de nuestro fútbol, marcando así su regreso luego de 5 años.

Tras el término de la fase regular se dió inicio a la Liguilla del Ascenso donde los equipos participantes disputarían duelos de ida y vuelta para buscar el segundo boleto que les permita regresar a la división de honor del fútbol chileno. Fue aquí donde los equipos clasificados fueron Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, San Marcos de Arica, Rangers, Cobreloa, Santiago Wanderers y Deportes Copiapó.

Tras una batallada Liguilla del Ascenso, donde se dieron varias sorpresas y penas por quienes tendrán que permanecer otra temporada en la Primera B, llegamos finalmente a los dos últimos equipos que se disputarán su ligar en la división de honor, con la final que también se disputará en duelos de ida y vuelta entre Deportes Concepción y Cobreloa.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Tras un largo y batallado camino, el día de hoy inicia la final ida de la Liguilla del Ascenso de la Primera B, donde Deportes Concepción y Cobreloa se disputarán el derecho para estar la próxima temporada en la división de honor de nuestro fútbol, acompañando así a Universidad de Concepción, quienes ya aseguraron su boleto al ser los campeones de la fase regular.

¿Dónde y a qué hora ver el encuentro?

Este duelo de ida tendrá como local a Deportes Concepción, quienes tendrán aforo completo para enfrentar a Cobreloa en la búsqueda de subir a primera tras 20 años en la B. El partido se disputará desde las 20:00 horas y podrá ser visto por la señal básica de TNT Sports, además de HBO Max y sus distintas plataformas.

También te puede interesar: Los Cóndores ya tienen rivales para el Mundial de rugby 2027: contra dos campeones mundiales

NOTAS DESTACADAS

¡Siguen los cortados! Universidad de Chile daría de baja a dos jugadores más este año
Periodista Lasalvia confronta a Kast con ácida pregunta en pleno punto de prensa

“¿No sabe o no contesta?”: Periodista Lasalvia confronta a Kast con ácida pregunta en pleno punto de prensa

¿Y te ilusionas fácil? El gesto de Francisco Salinas que prende la ilusión en Colo Colo
Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

“Jamás votaría comunista…”: Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

¡También sacan la calculadora! Los resultados que necesita Universidad de Chile para ser el Chile 2
Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

¡Siguen peleando su clasificación! La Roja femenina consiguió una buena victoria ante Paraguay

¿Se irá de los azules? El club al que Lucas Assadi jamás llegaría en el extranjero
¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?

Debate Archi: ¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?
Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

¡Interpusieron denuncia por presunta matanza! Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó
Jeannette Jara emplaza a Kast por su asesor económico en Debate Archi

¡Intentó sacarle en cara Caso Monsalve! Jeannette Jara emplaza a Kast por su asesor económico en Debate Archi
Los Cóndores sorteo Mundial rugby.

Los Cóndores ya tienen rivales para el Mundial de rugby 2027: contra dos campeones mundiales
Brayan Cortés recibe críticas en uruguay.

Sin vuelta atrás: Peñarol toma decisión final con Brayan Cortés y Colo Colo está atento
Johnny Herrera U de Chile

¿Le harán caso? Johnny Herrera entrega a su candidato ideal para reemplazar a Álvarez en la U
Colo Colo mantiene millonaria deuda.

¿Quiebra 2.0? Revelan la millonaria deuda de Colo Colo que despierta temores del pasado
Esteban Paredes no lo pasa bien.

Esteban Paredes preocupa a todos por un crítico problema de salud y este es su estado
Charles Aránguiz estalla contra la ANFP.

Charles Aránguiz declara como nunca antes e incendia todo con fuerte crítica a la ANFP
Gobierno apuesta por proyecto habitacional para resolver megatoma de San Antonio

¡3.700 familias serían beneficiadas! Gobierno apuesta por proyecto habitacional para resolver megatoma de San Antonio
Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

¡Llegó generando polémica! Nuevo DT de Inter de Porto Alegre es criticado por homofóbico