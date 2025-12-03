¡Buscan el último boleto! A qué hora y dónde ver la final ida de la Liguilla de Primera B

Hace un par de semanas, llegó a su fin la fase regular de la Primera B, donde en una infartante definición, Universidad de Concepción venció por 3-0 a Deportes Copiapó, coronándose campeón de la categoría y obteniendo el tan anhelado cupo a la división de honor de nuestro fútbol, marcando así su regreso luego de 5 años.

Tras el término de la fase regular se dió inicio a la Liguilla del Ascenso donde los equipos participantes disputarían duelos de ida y vuelta para buscar el segundo boleto que les permita regresar a la división de honor del fútbol chileno. Fue aquí donde los equipos clasificados fueron Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, San Marcos de Arica, Rangers, Cobreloa, Santiago Wanderers y Deportes Copiapó.

Tras una batallada Liguilla del Ascenso, donde se dieron varias sorpresas y penas por quienes tendrán que permanecer otra temporada en la Primera B, llegamos finalmente a los dos últimos equipos que se disputarán su ligar en la división de honor, con la final que también se disputará en duelos de ida y vuelta entre Deportes Concepción y Cobreloa.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Tras un largo y batallado camino, el día de hoy inicia la final ida de la Liguilla del Ascenso de la Primera B, donde Deportes Concepción y Cobreloa se disputarán el derecho para estar la próxima temporada en la división de honor de nuestro fútbol, acompañando así a Universidad de Concepción, quienes ya aseguraron su boleto al ser los campeones de la fase regular.

¿Dónde y a qué hora ver el encuentro?

Este duelo de ida tendrá como local a Deportes Concepción, quienes tendrán aforo completo para enfrentar a Cobreloa en la búsqueda de subir a primera tras 20 años en la B. El partido se disputará desde las 20:00 horas y podrá ser visto por la señal básica de TNT Sports, además de HBO Max y sus distintas plataformas.

También te puede interesar: Los Cóndores ya tienen rivales para el Mundial de rugby 2027: contra dos campeones mundiales