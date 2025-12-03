Los Cóndores ya tienen rivales para el Mundial de rugby 2027: contra dos campeones mundiales

Los Cóndores sorteo Mundial rugby.

Por: Fabián Marambio

El Mundial de rugby Australia 2027 ya comienza a pavimentar su camino y los Cóndores de Chile ya conocieron a sus rivales tras el sorteo. El equipo nacional se medirá a dos campeones mundiales y a un debutante, por lo que la competencia no será para nada sencilla.

Chile quedó en el Grupo A de la competencia, compartiendo escenario con Nueva Zelanda, el anfitrión Australia y Hong Kong China. Los All Blacks y los Wallabies, 2 y 7 del mundo respectivamente, le tienen preparado más de un dolor de cabeza al equipo chileno.

El desafío de los Cóndores en el Mundial de 2027

Ante lo complejo de ambos rivales, el objetivo de Chile es claro; imponerse ante Hong Kong China, el rival más accesible en el papel. Para clasificar a la próxima ronda como uno de los mejores terceros, los Cóndores necesitan ganarles y, en lo posible, anotar cuatro o más tries para obtener el punto bonus.

los cóndores enfrentarán a los all blacks.
Chile se medirá ante los All Blacks en el Mundial de rugby.

Además de lo anterior, Chile también necesitará evitar derrotas muy abultadas contra los All Blacks y los Wallabies, ya que la diferencia de puntos es clave al momento de determinar a los mejores terceros de la fase de grupos.

A pesar de que aún resta tiempo para conocerse el fixture oficial con horarios y días, Chile incluso podría disputar el partido inaugural al enfrentarse al anfitrión Australia, aunque esto solo se conocerá en febrero de 2026.

