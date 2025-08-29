A la caza de Rivarola: El notable récord que quiere romper Charles Aránguiz en la U

Charles Aránguiz es uno de los jugadores más queridos en la historia de Universidad de Chile por los constantes logros que ha logrado defendiendo los colores del club. Ahora, el “Príncipe” quiere meterse otra vez en la historia del club rompiendo un importante récord.

Los azules se preparan para enfrentar a Colo Colo en un nuevo Superclásico en el Estadio Monumental y, en ese sentido, Aránguiz quiere convertirse en el jugador que más goles le ha anotado al Cacique en su cancha.

Actualmente el volante ha anotado en dos ocasiones, así que solo le falta uno para convertirse en el máximo goleador contra el Cacique en Macul e igualar así a Diego Rivarola, quien lleva largos años ostentando este logro con sus tres anotaciones.

Aránguiz quiere ser el máximo anotador de la U en Superclásicos en el Monumental.

Ahora Charles Aránguiz será titular y tendrá 90 minutos para darle la victoria a su club anotando un gol que le permita igualar a Diego Rivarola como los máximos anotadores de los azules en Superclásicos disputados como visitantes.

Los logros de Charles Aránguiz en la U

En caso de lograr la misión, el “Príncipe” sumaría un nuevo reconocimiento defendiendo los colores azules después de la Copa Chile de 2024 y la gran cantidad de títulos ganados en su primer paso por el club, incluyendo la Copa Sudamericana 2011.

