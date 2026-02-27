A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

Por: Catalina Martínez

A las 03:34 horas del 27 de febrero de 2010, la tierra comenzó a moverse con una violencia que pocos chilenos habían experimentado antes. Durante cerca de tres minutos, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió gran parte del centro-sur del país, despertando a millones de personas y marcando para siempre fecha: el fatídico 27F

La cronología de la tragedia 

El epicentro se ubicó frente a las costas de la Región del Bío Bío, en una zona donde convergen las placas de Nazca y Sudamericana, responsables de la alta sismicidad en nuestro país. Desde Valparaíso hasta La Araucanía, las viviendas crujieron, los edificios se balancearon y el suministro eléctrico colapsó en varias zonas del territorio nacional, sumiendo a los ciudadanos en el más profundo terror

Apenas unos minutos más tarde, el desastre tomó otra forma. Un tsunami golpeó distintas localidades costeras, entre ellas Constitución, Talcahuano y Tomé, arrasando con barrios completos y sorprendiendo a las familias que buscaban refugio tras el sismo. Y no solo eso, sino que las olas también cruzaron el océano Pacífico, generando alerta en países como Japón y Estados Unidos

El balance humano fue devastador. De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno, el terremoto y el tsunami dejaron 525 personas fallecidas y 25 desaparecidas. Más de 200 mil viviendas resultaron destruidas o con daños severos, y cerca del 75% de la población se vio afectada directa o indirectamente por la catástrofe.  

Las primeras horas estuvieron marcadas por la incertidumbre. Sin luz, sin agua y con las comunicaciones interrumpidas, muchas comunidades debieron organizarse por cuenta propia. Los hospitales funcionaron a base de generadores de emergencia, las carreteras quedaron intransitables y la distribución de ayuda se volvió un desafío logístico de gran escala.  

Con el paso de los meses, comenzó un largo proceso de reconstrucción. El Estado implementó programas habitacionales, reforzó la normativa antisísmica y revisó los sistemas de alerta de tsunamis, con el objetivo de reducir el impacto de futuros eventos naturales. 

Las deudas del 27F

Dieciséis años después, el 27F no solo remite al impacto del desastre natural, sino también a las falencias que quedaron expuestas en la respuesta del Estado. La confusión inicial en la entrega de información, los errores en la activación de alertas de tsunami y la lentitud en la llegada de ayuda a varias zonas costeras se transformaron en uno de los capítulos más cuestionados de la emergencia. 

A ello se sumó una reconstrucción desigual, donde miles de familias permanecieron durante años en viviendas de emergencia y donde no todos los damnificados lograron acceder a soluciones definitivas en los plazos prometidos.

Cada 27 de febrero, el país vuelve a confrontar esas deudas. La conmemoración no sólo recuerda a las víctimas, sino que también reabre preguntas sobre la preparación real frente a nuevas catástrofes, la coordinación entre autoridades y la capacidad de respuesta oportuna del sistema de emergencias 

El reloj detenido en la madrugada del 2010 no marca solo una tragedia natural: también señala las responsabilidades pendientes de un Estado que, a 16  años del mayor desastre del siglo en Chile, aún enfrenta el desafío de convertir las lecciones en políticas efectivas de prevención y protección civil.

