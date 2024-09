¿Sigue la polémica? Ricardo Gareca le responde a Arturo Vidal por críticas a La Roja

Esta semana se juega la segunda de la doble fecha clasificatoria donde La Roja recibirá en el estadio nacional a Bolivia. Los dirigidos de Ricardo Gareca vienen de una dura caída ante Argentina como visitantes por 3-0, marcando así aún más el mal presente que vive la selección chilena, quienes no pueden marcar goles.

Además, el combinado nacional se encuentra actualmente fuera de la zona clasificatoria al próximo Mundial en 2026, por lo que el duelo de mañana ante Bolivia es vital para así lograr escalar en la tabla de posiciones y al menos posicionarse en la zona de repechaje, recordando que ahora la Conmebol tiene más cupos para la próxima cita planetaria.

Pero La Roja no ha logrado mostrar buenos resultado, en algo que se viene arrastrando desde la última Copa América, donde no sólo no pudieron ganar ningún partido, sino que además no lograron anotar un solo gol en todo el torneo. Ahora, es de esperar que ante Bolivia se pueda dar vuelta la página y apuntar a mayores objetivos.

Tras la mala presentación ante Argentina, las críticas hacia la selección chilena no se hicieron esperar, las cuales vinieron desde distintos lugares. Pero como siempre quien más llamó la atención fue Arturo Vidal quien criticó duramente a Ricardo Gareca por sus decisiones y también por la elección de los jugadores para el encuentro.

Tras toda esta polémica y las críticas hacia La Roja, Ricardo Gareca le respondió a Arturo Vidal en la previa del vital duelo de mañana ante Bolivia. "No sé que declaró Vidal, estoy muy compenetrado en lo que es la selección, pero cada uno tiene sus visiones. El cargo que representamos es el de la selección nacional y no me permitiría polemizar ni con colegas ni con jugadores de fútbol, menos con Vidal, que es voz autorizada".