¡ESCÁNDALO MUNDIAL! La reacción de la prensa argentina a los incidentes en duelo de Universidad de Chile

Este miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Lo que ocurrió el día de ayer en el duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda son las cosas que no queremos ver más en un estadio de fútbol, ya que no sólo empañan la fiesta del deporte, sino que además ponen en riesgo la vida de personas que sólo querían disfrutar de un emocionante encuentro.

La brutalidad de las imágenes y videos que cada vez se van revelando en redes sociales es inmensa, pero a pesar de esto, donde se ven claramente los ataque desde uno a otro lado, desde la prensa argentina reccionaronen contra de los azules con titulares como, "La hinchada de la U atacó las tribunas de Independiente", "Drama y locura en Independiente-U de Chile", "Una barbarie", entre otros.