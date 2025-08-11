¡TERREMOTO ALBO! Piden la renuncia de Aníbal Mosa en Colo Colo por su gestión

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

El tercer empate consecutivo ante Everton no hace más que aumentar la fuerte crisis que se está viviendo en la interna de los albos, donde el año del Centenario está siendo un rotundo fracaso y los hinchas sólo tienen críticas para la escuadra dirigida por Jorge Almirón y las malas gestiones que se han realizado desde la directiva.

Pero ahora la situación en Colo Colo se complica aún más, ya que un dirigente de la institución, quien no quiso revelar su nombre, pide a gritos la renuncia de Aníbal Mosa por el pésimo año que está teniendo el cacique. "Debe haber un cambio en la presidencia. Todo el caos y la anarquía de este año ha venido desde ahí".