VIDEO | ¡CRUCES LISTOS! Nicolás Massú define la alineación para la Copa Devis ante Serbia

El día de mañana, la selección chilena de tenis afrontará el primer gran desafío del año por las Qualifiers de la Copa Davis ante Serbia. En esta oportunidad, vamos en conidición de local, donde los encuentros se disputarán en el court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional y para todas las personas que no puedan asistir, los duelos pueden ser vistos a través de DirecvTV y todas sus plataformas.

Para este encuentro, la selección chilena de tenis corre con una leve ventaja, ya que además de estar como locales, Serbia llegaría sin jugadores Top 100, ya que sumado a la ausencia ya conocida de Novak Djokovic (3), también se sumaron Miomir Kecmanovic (60°), Hamad Medjedovic (90°) y Laslo Djere (92°), por lo que su mayor exponente sería Dusan Lajovic (125°).

Por su parte, Nicolás Massú se encuentra bastante optimista por el papel que pueda mostrar la selección nacional el día de mañana en la Copa Davis, donde además ya tendría definida la alineación en los primeros dos días de competencia, donde además se espera que no haya necesidad de llegar al tercer día ante el rival.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

Ya estaría todo listo pare el duelo entre la selección chilena de tenis y Serbia por las Qualifiers de la Copa Davis en el court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, donde además Nicolás Massú ya habría definido la alineación definitiva con sus respectivos cruces, dando algunas sorpresas a lo que se venía haciendo anteriormente.

Los elegidos por el capitán

El primer turo sería mañana a las 18:00 horas donde Tomás Barrios (112) va como la segunda raqueta ante Dusan Lajovic (123). Una vez terminado este encuentro, Alejandro Tabilo (73) será la primera raqueta designada que se enfrentará a Ognjer Milic (426). Finalmente el día sábado que se disputará el dobles, se tendría previsto que la dupla Jarry-Tabilo se enfrente a los hermanos Sabanov.

Revisa a continuación un poco de lo que ha sido la práctica de estos días en el nacional:

También te puede interesar: ¡El plantel ya estaba cerrado! El refuerzo que le negaron a Meneguini en Universidad de Chile