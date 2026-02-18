¡Sólo por participar! La millonaria compensación para Sinner y Alcaraz en el ATP 500 de Doha

Por: Gonzalo Zamora

Nadie puede negar que el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner son actualmente los mejores tenistas del mundo, algo que también es reflejado en el ránking ATP donde ambos son el número 1 y número 2 respectivamente, seguidos por el GOAT, Novak Djokovic en el tercer lugar.

Ambos tenistas están en una posición privilegiada del mundo del tenis, donde pueden escoger los torneos donde participarán, por ejemplo cuando un tenista está comenzando o no tiene un ranking muy alto, debe participar todas las semanas en distintos torneos para subir en la clasificación y también sumar dinero.

Pero en el caso de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, ambos tenistas sólo se presentan a los torneos de mayor envergadura del circuito o también a torneos donde son invitados especialmente por la organización como lo es actualmente el ATP 500 de Doha, donde ambos están ya participando del torneo.

El ATP 500 de Doha o también conocido como el Qatar Open ya se está llevando a cabo desde el pasado 16 de feberero y llegará a su final el próximo 21 del mismo mes, donde actualmente tanto el español Carlos Alcaraz como el italiano Jannik Sinner están participando.

Su invitación vale más que el premio final

Pero para este torneo pasó algo muy llamativo que grafica la importancia de ambos tenistas, esto ya que fueron invitados de manera especial y para asegurar su participación, les entregaron un incentivo de 1.2 millones de dólares. Esto cobra gran relevancia al conocer que el campeón del ATP 500 de Doha se llevará a penas 530 mil dólares.

