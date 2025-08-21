¡Mandó el apoyo a su gente! Marcelo Díaz critica las declaraciones del presidente de Independiente

Este miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Los lamentables y terribles hechos ocurridos el día de ayer en el encuentro entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda han generado muchas reacciones y comentarios. Una de estas fueron las declaraciones de Néstor Grindetti, presidente del cuadro argentino, quien culpó de todo a los azules y prioriza los puntos para su equipo, antes de resolver todo el caos que aún permanece.

Debido a esto, Marcelo Díaz salió a entregar su apoyo a toda la gente, donde también el plantel azul tiene amigos y familiares que fueron afectados por esto, pero además criticó duramente las palabras del mandamás de Independiente. "En vez de preocuparse por la integridad de los hinchas, se estaba prrocupando por cosas futbolísticas y hoy lo más importante es la vida de todos los hinchas".