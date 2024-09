¿Un nuevo rival? Manuel de Tezanos responde a los insultos de Arturo Vidal

Este martes se dió una jornada del olvido para La Roja, ya que después de varios años perdió ante Bolivia en suelo nacional, complicando aún más las chances de clasificar al próximo Mundial del 2026, sobre todo pensando porque los rivales para la próxima doble fecha clasificatoria son ante Brasil como local y Colombia como visitante.

En un partido con mucho desorden y diversos errores infantiles, la selección chilena cayó por 2-1 ante una selección de Bolivia que viene en alza y ha encontrado un buen sistema de juego, quedándose con los seis puntos en esta pasada. Por el lado del combinado nacional, quedaron muchas dudas en los jugadores por lo plasmado en el terreno de juego.

La Roja comenzó perdiendo tempranamente el encuentro, donde luego Eduardo Vargas anotaría el empate en una polémica jugada con la lesión del portero rival Carlos Lampe de por medio. Pero la paridad no duraría ni siquiera un minuto, ya que tras salir de mitad de cancha, Bolvia volvió a ponerse en ventaja.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Continúan las polémicas y los conflictos tras el mal desempeño de La Roja en la última doble fecha clsificatoria, ya que Arturo Vidal durante sus ya conocidas transmisiones de twitch, insultó con todo a Manuel de Tezanos por sus comentarios sobre la selección y también las reacciones del jugador de Colo Colo, donde incluso lo trató de payaso.

Tras este verdadero rosario de insultos por parte de Arturo Vidal, el periodista le respondió a este verdadero ataque directo. "No había dos pepinos en mi casa, lamentablemente. Es curioso. Inesperado la verdad, por la forma. Sigo siendo vidalista, esto no cambia. No esperaba algo así, estoy shockeado y no tengo nada que decir tampoco ante esa cantidad de insultos y descalificaciones gratuitas".