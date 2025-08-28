¡Sonríe la UC! Los millones que dejaría Marcelino Núñez en los cruzados por posible fichaje

El pasado fin de semana, Universidad Católica finalmente pudo hacer de local en su renovado estadio, el nuevo Claro Arena. El encuentro enfrentó al local ante un complicado Unión Española, donde los cruzados querían afianzarse en los puestos de copas internacionales, mientras que su rival buscaba salir de los puestos de descenso.

Una vez iniciado el encuentro, el cuadro cruzado salió con todo a demostrar su localía y tomar el protagonismo en el partido, donde al minuto 31', Fernando Zampedri hizo historia al anotar el primer gol en el Claro Arena y poner en ventaja a su equipo. Esto siguió así hasta en los descuentos del partido, Eduard Bello sentenció la victoria del local con su anotación al minuto 94'.

Con esta buena victoria por parte de Universidad Católica, los cruzados se ubican en la sexta posición del Campeonato Nacional, posicionándose de lleno en los puestos de copas internacionales y ya mirando hacia la parte alta de la tabla, donde si bien tienen aún un partido pendiente, se ve muy complicado alcanzar al líder, Coquimbo Unido.

Si bien en el último tiempo Universidad Católica ha logrado exportar algunos jugadores de casa al extranjero, son pocos los que han tenido éxito y formado mayor carrera fuera del país. Algunos incluso debieron volver al conjunto cruzado, como fueron los casos de Diego Valencia y Clemente Montes quienes hace poco volvieron a la casa cruzada.

Por otro lado, uno que ha conseguido ganarse un lugar en el viejo continente es el caso de Marcelino Núñez, quien luego de tres años en el Norwich City, llegaría como refuerzo al Ipswich Town, equipo también militante de la Championship en Inglaterra. Esta transacción se concretaría por 14 millones de dólares, donde ahora, el cuadro cruzado recibiría aproximadamente 2.1 millones de dólares por la nueva aventura futbolística de su canterano.