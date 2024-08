¡La sabiduría del goleador! Los consejos de Esteban Paredes a Guillermo Paiva en Colo Colo

Tras una nueva fecha del Campeonato Nacional, gran parte de nuestro país fue nuevamente afectado por otro sistema frontal con intensas lluvias y sobre todo, fuertes vientos. Es aquí donde el único encuentro que debió ser suspendido el pasado fin de semana fue el de Colo Colo ante Huachipato, duelo que tendrá que ser reprogramado más adelante.

Es debido a esto, que los albos tuvieron un importante descanso de la acción, teniendo en cuenta que ahora el próximo fin de semana deberán afrontar una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile, en un calendario bastante apretado donde también se les viene la llave por Copa Libertadores ante Junior.

Pero volviendo al Campeonato Nacional, si bien Colo Colo no disputó su partido ante Huachipato el pasado fin de semana, los resultados lo favorecieron en gran medida. Esto ya que tanto Coquimbo Unido como Universidad Católica empataron sus duelos y tras la victoria del romántico viajero, los albos se ubican a cuatro puntos del líder con un partido menos.

Los albos ya se están preparando para los duros encuentros que tienen por delante, donde destacan el Superclásico y la llave de Copa Libertadores. Es aquí donde uno que no la pasa muy bien es Guillermo Paiva, ya que el delantero no ha conseguido ser tan determinante como se esperaba y estos duelos serían la mejor oportunidad para consagrarse en el equipo.

Pero para que pueda tener un mejor rendimiento, Esteban Paredes, ex delantero e ídolo de Colo Colo le mandó algunos consejos a Guillermo Paiva. "Pienso que va a buscar el balón muy atrás, me gustaría verlo más en el área, cuando estuvo ahí, hizo goles. Son momento que pasan, si hacía el gol ante O’Higgins no estaríamos hablando de esto, es una cosa de mentalidad".