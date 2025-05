¡Problemas para Almirón! La importante baja de Colo Colo para el cierre en Copa Libertadores

En medio de la enorme crisis que atraviesa la insticuión, este fin de semana Colo Colo volvía a saltar a la acción en el Campeonato Nacional, donde debe sumar puntos de manera inmediata para no alejarse tanto de los primeros lugares. En esta oportunidad, los albos se enfrentaban a una complicada Unión Española, quienes están en puestos de descenso.

El encuentro comenzó de mala manera para el cacique, ya que al minuto 3', un autogol permitió la apertura del marcador para la visita. Pero los albos se repusieron rápidamente y al minuto 7', Javier Correa puso el empate en el encuentro. Luego a los 21', Vicente Pizarro puso en ventaja al popular, seguido de Arturo Vidal a los 25' vía lanzamiento penal para a aumentar las acciones. Finalmente, Claudio Aquino marcó de penal al minuto 58' para decretar el definitivo 4-1.

Con esta importante victoria, Colo Colo suma 14 unidades, lo que lo posiciones en el puesto número 11 de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional. Cabe recordar que los albos mantienen tres partidos pendientes, por lo que podrían recuperar terreno en caso de conseguir buenos resultados en estos encuentros.

Si bien ya están eliminados y no tienen la posibilidad de acceder a ninguna copa internacional, los albos deben enfrentar su último partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Atlético Bucaramanga en condición de local el próximo jueves desde las 20:30 horas, donde buscarán cerrar su participación con una victoria.

Pero lamentablemente las malas noticias no dejan de llegar en Colo Colo, ya que para este partido tendrán una sensible baja en el esquema. Este es el caso de Arturo Vidal, quien no podrá sumar minutos ante Atlético Bucaramanga debido a la suspensión por la tarjeta roja que recibió en el encuentro ante Raicng.