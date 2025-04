¡Nuevos antecedentes! Impactante relato de la tragedia en partido de Colo Colo y Fortaleza

Este martes, Colo Colo volvía a disputar una nueva jornada de Copa Libertadores tras todos los problemas ocurridos en el partido ante Fortaleza, el cuál aún no se tiene certeza de cómo terminará y serán repartidos los puntos. Pero en esta oportunidad, los albos recibían sin público en el estadio monumental a Racing.

El partido comenzó de forma favorable para el cacique, ya que gracias a un gran remate de media distancia, Lucas Cepeda abrió el marcador para los locales a los 9' minutos del encuentro. El resto del partido fue una lucha entre ambos equipos, cuando finalmente al minuto 86', Racing logró equiparar el encuentro gracias a Martín Barrios.

Este empate no le sirve de mucho a Colo Colo, ya que con este resultado se ubica en la tercera posición de su grupo, donde una victoria de Fortaleza los dejaría al fondo de la clasificación en la competencia internacional, recordando que aún se debe saber la decisión final de la Conmebol sobre el duelo entre albos y brasileños.

Aún se mantienen las investigaciones tras los incidentes ocurridos en la previa del duelo entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores, los cuáles lamentablente costaron la vida de dos jóvenes hinchas albos, quienes se vieron envueltos entre el enfrentamiento de otros simpatizantes del equipo e integrantes de carabineros.

Pero ahora, una supuesta tercera víctima de lo sucedido habló sobre este hecho y relató lo ocurrido en aquel fatídico momento. "Me cae una reja encima, me pega en la cabeza y caí al piso. Altiro pasa el carro lanzagases encima de la reja. A mí me aplasta la pierna y quedé inconsciente entre el golpe en la cabeza y el dolor. Algunos carabineros lloraban y estaban en shock, pero no hacían nada. No hicieron nada por ayudarlos, sale una paramédica del estadio a ver lo que había pasado y le toma los signos a Mylan y Martina. Ninguno tenía signos".